Microdispositivi innovativi:‌ cristalli che creano vortici⁤ di luce

Un team di ricercatori dell’Istituto di‌ Scienze Applicate‍ e Sistemi ⁢Intelligenti del Consiglio Nazionale‌ delle Ricerche di Napoli, in collaborazione con il Lawrence National Laboratory ⁢di Berkeley, in California, ha ⁢sviluppato ​dei cristalli ⁢in grado di ‍generare‌ vortici di luce. Questi microdispositivi, che utilizzano le onde luminose ⁢per trasmettere informazioni, potrebbero rivoluzionare il campo delle ⁣telecomunicazioni, della crittografia​ e della manipolazione di​ nanoparticelle.​ I dettagli di ⁤questa ‌scoperta‍ sono stati⁤ pubblicati sulla rivista Advanced Optical Materials.

Il cristallo fotonico: una nanostruttura rivoluzionaria

Il microdispositivo⁤ sviluppato dai ricercatori ‍è un “cristallo fotonico”, una nanostruttura che sfrutta i fotoni, ​le particelle della ⁣luce, per trasmettere⁢ una specifica informazione. Come spiega Gianluigi Zito, dell’Isasi-Cnr ‌e coordinatore della⁢ ricerca, i ⁢cristalli fotonici ⁢hanno la capacità di ⁣”confinare” la luce all’interno del cristallo, impedendo⁣ alla stessa di propagarsi ‌nello spazio.

Creazione di⁤ vortici di luce

Grazie a questa caratteristica, i ricercatori sono riusciti a creare un cristallo che manipola⁣ la⁢ luce generando ​dei ⁣”vortici”, ovvero fasci di fotoni che si avvolgono su se stessi un numero preciso di volte. Il dispositivo è ⁣stato progettato in modo tale da generare vortici il cui numero di avvolgimenti e il‍ loro senso ​di rotazione dipendono⁢ dal modo in cui il ‍cristallo viene illuminato.

Un passo avanti per le telecomunicazioni

Questi vortici di luce sono solitamente generati attraverso sistemi di dimensioni troppo ⁢grandi per un utilizzo pratico.‌ Tuttavia, come sottolinea Zito, il ⁤dispositivo sviluppato dal team di ricerca è un‍ chip ‍di ​dimensioni migliaia di volte più piccole, prodotto secondo gli standard di fabbricazione della‌ nanoelettronica. Questo rappresenta‍ un passo⁤ avanti significativo per le ‍telecomunicazioni, la crittografia e la manipolazione‍ di nanoparticelle.

Potenziali applicazioni future

Le potenziali applicazioni di questi cristalli fotonici sono molteplici. Oltre a rivoluzionare il campo delle telecomunicazioni, potrebbero aprire nuove strade nella​ crittografia, rendendo le comunicazioni più ⁢sicure. Inoltre, la capacità di manipolare la luce a livello nanometrico potrebbe portare a nuove tecniche ⁤di manipolazione di nanoparticelle, con possibili applicazioni in vari settori, dalla medicina alla⁤ tecnologia.

In ⁣definitiva, la ricerca ⁣sui cristalli fotonici rappresenta⁤ un campo di studio promettente, che potrebbe portare a importanti innovazioni in ‍diversi settori. La scoperta dei ricercatori⁤ dell’Istituto di​ Scienze Applicate e Sistemi⁢ Intelligenti del Consiglio⁣ Nazionale delle Ricerche di Napoli e del‌ Lawrence National Laboratory di Berkeley rappresenta un passo significativo in questa direzione.