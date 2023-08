La Stazione Spaziale Internazionale accoglie una​ nuova navicella cargo

La luna e la stella Antares sono state avvistate nel ‍cielo sopra ‍un razzo SpaceX Falcon 9, con la navicella Dragon dell’azienda posizionata sopra, sulla rampa di lancio al Complesso di Lancio ​39A, giovedì 24 agosto 2023, presso il Kennedy Space Center della NASA ⁤in Florida.

Posticipato il lancio ‍della missione SpaceX Crew-7

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha accolto una ⁢nuova navicella cargo durante la notte, mentre i responsabili della missione hanno posticipato il lancio della missione SpaceX Crew-7 di 24 ore. I membri dell’equipaggio della Spedizione 69 hanno iniziato a svuotare il⁢ nuovo cargo mentre effettuavano la manutenzione di una ​varietà di attrezzature scientifiche a bordo del laboratorio orbitale.

Attività di rifornimento di Roscosmos Progress 85

I cosmonauti Sergey‍ Prokopyev e Dmitri Petelin si sono ritirati a letto⁣ nel primo pomeriggio⁣ di​ venerdì dopo aver monitorato la navicella di‍ rifornimento Roscosmos Progress 85 mentre si agganciava al porto‌ di poppa ‍del modulo di servizio Zvezda alle 23:45 EDT di giovedì. La coppia ha effettuato ⁤controlli di perdite e pressione, ha aperto il portello di Progress 85 e poi ha trascorso le ore successive scaricando parte delle quasi tre tonnellate di cibo, ⁢carburante e forniture per rifornire i⁤ residenti del laboratorio.

Ritardo del ⁤lancio della missione SpaceX Crew-7

Nel frattempo, mentre la​ navicella di rifornimento⁣ Roscosmos si avvicinava alla stazione, i ‌quattro membri dell’equipaggio SpaceX Crew-7‍ in Florida​ sono stati ⁢informati​ che il loro lancio per unirsi all’equipaggio della ⁢Spedizione 69 sarebbe⁤ stato posticipato di un giorno. Il decollo della navicella spaziale SpaceX Dragon Endurance sopra il razzo Falcon 9 dell’azienda è ora previsto per le 3:27 a.m. EDT di sabato dal Kennedy Space​ Center‌ della‌ NASA. I responsabili della missione hanno ‍deciso di utilizzare il giorno extra per rivedere i sistemi di⁤ sicurezza e⁣ di supporto vitale ‍di Dragon.

Il viaggio imminente dell’equipaggio Crew-7

La luna è stata avvistata sopra un razzo SpaceX Falcon 9, con la navicella Dragon⁤ dell’azienda posizionata sopra, sulla rampa di lancio al Complesso di Lancio 39A, giovedì 24 agosto 2023, presso il Kennedy Space Center della NASA. La ⁣missione SpaceX Crew-7‍ della NASA è la settima ⁢missione di rotazione dell’equipaggio della ‍navicella spaziale SpaceX ⁤Crew Dragon e del razzo Falcon‌ 9 alla Stazione‌ Spaziale Internazionale nell’ambito del programma Commercial Crew dell’agenzia.

Equipaggio della missione Crew-7

Il comandante della ⁣NASA SpaceX Crew-7, Jasmin Moghbeli, guiderà​ il pilota Andreas Mogensen dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) e gli specialisti di missione Satoshi Furukawa della ​JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) ​e Konstantin Borisov di Roscosmos, durante il loro volo verso la stazione. ⁤Il quartetto del Commercial Crew a bordo di ⁣Endurance si aggancerà⁢ automaticamente al‍ porto spaziale del modulo Harmony alle 8:39 di domenica.‌ Poco⁢ dopo, il quartetto entrerà nella stazione, saluterà l’equipaggio della Spedizione 69 e inizierà una missione di ricerca in microgravità della durata di sei ​mesi.

Attività correnti sulla ISS

Nel frattempo,‍ i sette​ membri dell’equipaggio della stazione attualmente in orbita attorno alla Terra sono quasi ⁢pronti ad accogliere i loro ​quattro nuovi compagni di equipaggio. Mentre i due cosmonauti stavano concludendo le attività di Progress 85 e si preparavano a‌ dormire, gli ‍altri cinque residenti del laboratorio hanno lavorato su hardware di ricerca avanzata e hanno indagato su metodi per trattare le malattie cardiache.

In​ conclusione, la Stazione ⁣Spaziale Internazionale ha accolto una nuova navicella cargo ⁢mentre si prepara per l’arrivo dell’equipaggio della ⁢missione ⁤SpaceX Crew-7, posticipato di un giorno. Nel frattempo, l’attuale equipaggio della⁤ stazione⁣ continua a‌ svolgere ⁣importanti attività di ricerca e manutenzione.