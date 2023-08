Il più complesso incendio mai visto⁤ a Tenerife

Il presidente delle Isole Canarie, Fernando Clavijo, ha dichiarato in una conferenza stampa giovedì ⁢che l’isola di‍ Tenerife sta‌ affrontando “il più complesso incendio⁢ mai visto”‍ nell’arcipelago spagnolo. Immagini e video da ⁣Tenerife mostrano un‌ incendio che divora una foresta montana mentre i vigili del fuoco cercano ‍di contenere ed estinguere⁢ le ⁣fiamme.

Situata vicino alla costa nord-occidentale dell’Africa, Tenerife ⁤fa parte delle Isole Canarie della Spagna. Clavijo ha⁤ notato che la notte tra il 16 e il 17⁢ agosto si è rivelata⁤ “estremamente impegnativa” ⁤e ⁣che‌ la “paura di⁢ perdere il controllo sul fuoco​ era diventata realtà”.

La lotta‌ contro le ⁣fiamme

In uno dei video,⁢ l’incendio arde su una cima di ⁤montagna ​e manda spesse colonne di fumo nel cielo. Altre immagini mostrano le fiamme ⁤da vicino, con i vigili del ⁤fuoco che cercano di domare le ​fiamme. Giovedì, i​ funzionari hanno detto ​che più di 370 truppe stavano assistendo con le fiamme.

Le conseguenze dell’incendio

Giovedì, l’area interessata è di ⁢oltre​ 2.590 ettari e copre ​sei comuni, secondo i funzionari.

La situazione dell’agricoltura

La situazione è particolarmente critica per ‌l’agricoltura dell’isola, già duramente colpita dalla siccità. ‌Le coltivazioni di olivo, in particolare, ⁣stanno soffrendo‍ enormemente a causa della mancanza ‍di acqua e ora anche a causa dell’incendio.

Le‍ prospettive future

Le prospettive‍ future non sono incoraggianti. Gli esperti prevedono che⁤ la situazione potrebbe peggiorare se non verranno prese misure immediate per contenere l’incendio e per sostenere l’agricoltura locale.

In conclusione, l’isola di Tenerife sta affrontando⁢ un incendio senza⁢ precedenti ⁢che sta mettendo a dura prova le risorse locali. La situazione è ‍estremamente complessa e richiede⁢ un intervento immediato per evitare ulteriori danni.