Introduzione

Secondo l’Osservatorio Vulcanologico Hawaiano, il vulcano Kilauea di Hawaii mostra​ segni di crescente inquietudine. Nonostante le emissioni di gas rimangano‌ basse, le osservazioni attuali indicano che il magma si sta accumulando sotto la superficie della regione sommitale del Kīlauea.

Attività sismica e deformazione del terreno

Aumento dei terremoti

Nonostante non ci siano segni ⁣di un’imminente eruzione, l’agenzia⁣ ha rilevato un⁤ aumento del ‌tasso di terremoti ⁣sotto ⁤la regione ‌sommitale. Il tasso ⁢medio è passato da circa 20 terremoti al giorno a oltre 40 ​terremoti al giorno nell’ultima settimana. Non sono state rilevate attività insolite lungo ⁤le‍ zone di frattura est o sud-ovest del Kīlauea.

Deformazione del terreno

L’Osservatorio ha inoltre segnalato che ‍i tassi di deformazione ⁣del terreno sono alti⁣ nella regione sommitale,⁤ simili a quelli registrati prima dell’eruzione del 7 giugno. “I terremoti della settimana hanno raggiunto un picco di‌ 100​ domenica 13 agosto, incluso un evento di magnitudo 4.3 che è stato avvertito in tutta l’isola di Hawaii”, ha dichiarato l’agenzia nel ‌suo ultimo aggiornamento. “La maggior parte degli altri terremoti era di magnitudo​ inferiore a 2”.

Attività vulcanica e monitoraggio

Accumulo di magma

Nonostante le emissioni di gas rimangano basse, le osservazioni attuali indicano che ‌il magma si sta accumulando ​sotto la superficie della regione sommitale ​del ‌Kīlauea. L’aumento della sismicità al sommità del Kīlauea è stato accompagnato da un breve aumento del tasso di inclinazione del ⁤terreno, che è⁤ poi tornato allo stato stazionario,⁣ ha detto l’Osservatorio.

Monitoraggio del vulcano

Il livello di allerta vulcanico/codice colore per ‌l’aviazione per Kīlauea rimane allo stato ⁢di avviso/giallo. Kīlauea è uno dei vulcani più attivi della Terra, il più giovane ‌dell’isola grande delle‍ Hawaii ‌e una caratteristica centrale del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii. L’Osservatorio Vulcanologico Hawaiano è uno dei cinque osservatori vulcanologici all’interno del U.S. Geological Survey ed ‌è responsabile del monitoraggio dei⁤ vulcani e dei terremoti nelle Hawaii⁢ e in Samoa Americana.

Conclusione

In sintesi, l’Osservatorio Vulcanologico Hawaiano ha rilevato segni ⁤di crescente inquietudine ‍nel vulcano Kilauea, con un aumento dei terremoti e delle deformazioni‌ del terreno.⁣ Nonostante⁤ non ci siano segni di un’imminente eruzione, le ⁣osservazioni attuali indicano un accumulo di magma sotto la superficie della regione sommitale del vulcano.