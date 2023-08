Introduzione

Il diamante​ è da tempo il⁢ materiale preferito per la rilevazione quantistica, ma le sue dimensioni​ limitano‌ le sue applicazioni. Recenti ricerche evidenziano il potenziale dell’hBN come sostituto, soprattutto dopo che i ricercatori del TMOS hanno sviluppato metodi per stabilizzare ‌i suoi difetti atomici e studiare i suoi stati di carica, aprendo ⁣le porte alla sua integrazione in ⁤dispositivi dove il ​diamante non può adattarsi.

Il diamante e ⁣i suoi⁤ limiti

Il diamante ⁣ha a⁣ lungo detenuto la corona nel‍ regno della rilevazione quantistica, grazie ai suoi‍ centri di vuoto di azoto coerenti,⁢ spin⁤ regolabile, sensibilità al campo magnetico e capacità di operare ⁤a temperatura ambiente. Con un materiale così adatto e facile da fabbricare e scalare, c’è stato poco interesse nell’esplorare alternative al diamante.

Il problema delle dimensioni

Tuttavia, questo titano del dominio quantistico ⁣ha una vulnerabilità. È semplicemente troppo grande. Proprio come un linebacker della NFL non è​ la‌ scelta migliore per un fantino nel Kentucky Derby, il diamante non è ‍all’altezza quando ⁣si tratta di sensori quantistici e elaborazione dei dati. Quando i diamanti diventano troppo piccoli, il difetto super-stabile per cui sono rinomati inizia a‍ sgretolarsi. C’è un limite oltre ⁤il quale un diamante diventa inutile.

L’ingresso dell’hBN

L’hBN è stato precedentemente trascurato come sensore quantistico e piattaforma‌ per l’elaborazione delle informazioni quantistiche. Questo ⁢è cambiato di recente⁣ quando sono stati scoperti nuovi difetti che si ⁤stanno rivelando concorrenti convincenti ai centri di vuoto di azoto del​ diamante. Tra⁣ questi, il centro di vuoto del boro (un singolo atomo mancante nel reticolo cristallino dell’hBN) è⁢ emerso‌ come il più ⁣promettente fino ad oggi.

La ricerca ​del TMOS

Stabilizzazione degli stati di carica

Tuttavia, può esistere in vari stati di carica e​ solo lo stato di carica -1 è⁣ adatto ‍per applicazioni basate sullo spin. Gli altri stati di⁣ carica sono stati, fino⁣ ad ora, ⁢difficili da rilevare ⁤e studiare.‌ Questo era problematico⁤ poiché lo stato di carica può oscillare, passando tra gli stati -1 e 0, rendendolo ‌instabile, soprattutto nei ⁣tipi di ambienti tipici⁢ per i dispositivi e i sensori quantistici.

Ma come delineato in un articolo pubblicato su‌ Nano Letters, i​ ricercatori del TMOS, il Centro di Eccellenza ARC per ⁤i Sistemi Meta-ottici Trasformativi, hanno sviluppato un metodo per stabilizzare​ lo stato -1 e un nuovo approccio sperimentale per studiare gli stati di carica dei difetti nell’hBN utilizzando l’eccitazione ottica e⁢ l’irradiazione‍ simultanea‍ del fascio di elettroni.

Le potenzialità dell’hBN

L’autore principale Angus Gale afferma: “Questa ricerca mostra che l’hBN ha il ⁤potenziale per sostituire il diamante come materiale preferenziale per la rilevazione quantistica e l’elaborazione delle informazioni quantistiche perché possiamo stabilizzare‍ i⁢ difetti atomici ⁤che sottendono ⁢queste applicazioni,⁢ ottenendo strati ‌di hBN 2D che potrebbero essere integrati in‍ dispositivi dove il diamante non può essere”.

L’autore principale Dominic Scognamiglio afferma: “Abbiamo caratterizzato questo materiale e scoperto proprietà uniche e molto interessanti, ma lo studio dell’hBN ​è ancora agli inizi. Non ci sono altre pubblicazioni sullo‌ switching​ degli stati di ​carica, la manipolazione o ‍la ‍stabilità⁣ dei vuoti di boro, motivo per cui stiamo facendo il primo passo per colmare questa lacuna nella⁢ letteratura e ⁢comprendere meglio questo materiale”.

Conclusione

La ‌rilevazione quantistica è un‌ campo ⁣in rapida evoluzione. ​I sensori quantistici promettono una migliore sensibilità e risoluzione​ spaziale rispetto ai sensori convenzionali. Tra le ​sue molte applicazioni, ⁣una delle più critiche per l’Industria ⁢4.0 e la miniaturizzazione ulteriore dei dispositivi è la rilevazione precisa della temperatura e dei campi elettrici e magnetici nei dispositivi microelettronici. Essere in⁢ grado di rilevare questi ⁣è⁢ fondamentale ​per ⁣controllarli. La gestione termica è attualmente uno dei fattori che limitano ulteriormente le prestazioni dei dispositivi miniaturizzati. La rilevazione quantistica precisa a livello ​nanometrico aiuterà ‌a prevenire‍ il⁣ surriscaldamento dei microchip e a ⁢migliorare le prestazioni e l’affidabilità.