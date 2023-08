La ‍tempesta tropicale “Idalia” si forma nel Mar dei Caraibi e si dirige verso​ la Florida

La tempesta tropicale⁢ “Idalia” si è formata nel Mar dei Caraibi⁢ domenica 27 agosto 2023, diventando la decima‌ tempesta nominata della stagione ⁢degli​ uragani atlantici ⁤del 2023. Il sistema è ​ancora in fase di rafforzamento e si prevede che toccherà terra in Florida come uragano di categoria 2 o 3 mercoledì 30 agosto.

Previsioni e ‌possibili impatti della‍ tempesta

Previsioni sulla traiettoria e l’intensità della tempesta

Si prevede che Idalia diventerà un ​uragano entro⁤ il momento in cui raggiungerà il sud-est del Golfo del Messico, e⁣ potrebbe essere vicino o alla forza di un uragano ​maggiore⁤ quando raggiungerà la costa del Golfo della Florida. Il rischio continua ad aumentare per una pericolosa ondata di tempesta e venti di forza uragano lungo parti della costa occidentale della Florida e del ​Panhandle della Florida a partire da martedì. Sono⁢ in vigore avvisi di tempesta e di uragano ⁢per parti della costa occidentale della Florida e della costa del Panhandle della Florida, e gli abitanti di queste aree dovrebbero monitorare gli aggiornamenti⁣ delle previsioni⁢ del NHC e seguire‌ i consigli dati dalle autorità locali.

Possibili impatti della tempesta

Si ⁣prevedono allagamenti lampo e urbani sparsi in ⁢parti della costa occidentale della Florida, del Panhandle ‍della‍ Florida ⁢e del ‍sud della Georgia da martedì notte a ‌mercoledì. Forti​ piogge‌ potrebbero causare allagamenti lampo in ‌parti delle Caroline da ⁤mercoledì a giovedì. Si prevedono venti​ di forza uragano in parti dell’estremo⁤ occidente di Cuba da lunedì sera. Forti piogge sono previste in parti dell’Yucatan orientale‍ e di Cuba occidentale e potrebbero causare allagamenti lampo e urbani e frane in Cuba occidentale.

Posizione attuale della tempesta e avvisi in vigore

Posizione attuale della tempesta

Alle 06:00 UTC del 28 agosto, il centro della tempesta tropicale “Idalia” si trovava a circa 245 km a sud ⁢della punta occidentale di Cuba. Aveva venti massimi sostenuti di 95 km/h. ​Al momento, Idalia era un sistema quasi stazionario con una pressione centrale minima di 990 hPa.

Avvisi in vigore

Si prevede un movimento verso nord-nordest⁢ e nord a partire ⁢da oggi, che porterà il centro ​di Idalia sull’estremo sud-est‍ del Golfo del Messico entro stasera (ora locale).⁢ Idalia proseguirà⁢ poi su un percorso verso nord o​ nord-nordest sul Golfo orientale ​del⁤ Messico martedì e raggiungerà la costa del ‌Golfo della Florida mercoledì. Si ‍prevede un rafforzamento, e Idalia dovrebbe diventare un⁣ uragano entro⁤ oggi. ​Il sistema sarà probabilmente vicino​ o alla forza di un uragano maggiore quando raggiungerà la costa⁤ del Golfo della Florida.

Il 26 agosto, il ⁢governatore della Florida Ron DeSantis ⁣ha dichiarato lo⁣ stato di emergenza per‍ 33 contee della costa del‍ Golfo in previsione della tempesta. Il giorno successivo, ⁤è‌ stato emesso un avviso ⁤di uragano per gran parte ⁣della costa occidentale della⁢ Florida.