La sorprendente capacità dei pesci camaleontici di ‘vedersi’ senza uno specchio

Alcuni pesci camaleontici possiedono una straordinaria abilità: possono cambiare il colore della loro pelle per mimetizzarsi nell’ambiente circostante o per comunicare con i loro simili. Questa incredibile capacità, definita ‘visione epidermica’, ‍è​ stata recentemente‌ scoperta da un team di ricerca guidato da Lori Schweikert, dell’Università⁢ Duke negli Stati Uniti, e ⁤i risultati sono stati pubblicati su Nature Communication.

La scoperta⁤ della ‘visione epidermica’

Il Pargo gallo e la⁣ sua capacità di ‍cambiare colore

La scoperta della ⁢’visione ⁣epidermica’ è nata dall’osservazione delle abilità di alcuni pesci ⁢camaleontici,⁤ in particolare del Pargo gallo (Lachnolaimus maximus), molto diffuso nell’Atlantico. Questi ⁤pesci sono in grado di modificare colore e disegno⁢ sulla propria pelle anche diverse ore dopo la morte. Da questa osservazione, ⁤i ricercatori hanno ipotizzato che il meccanismo di trasformazione utilizzato per mimetizzarsi e ‌comunicare ⁣con i simili fosse guidato‌ da processi almeno in ​parte indipendenti dall’occhio‍ e dal cervello, una sorta di ‘visione⁢ della pelle’.

La⁣ ‘visione della pelle’:⁤ vedere sé stessi senza uno specchio

Secondo gli studiosi, questa sensibilità​ è stata​ sviluppata non tanto per ⁣osservare l’esterno, ma piuttosto per vedere sé stessi. Per confermare questa teoria, i ricercatori hanno analizzato in ⁤dettaglio la pelle del Pargo gallo, scoprendo la presenza di strati sovrapposti: uno più esterno con cellule in grado di ⁢muovere al ​proprio interno ​una ‌serie di ‍pigmenti per modificare‍ la ‌colorazione del pesce, e uno più interno con⁢ cellule in grado di rilevare, attraverso speciali⁢ strutture​ chiamate cromatofori (simili a quelli della ⁤retina), variazioni di luce.

Un ‘occhio interno’ per vedere sé stessi

La funzione ⁤dello strato interno della pelle

Secondo i ricercatori, lo strato interno della pelle funziona ‍come una sorta ​di‍ pellicola fotografica, permettendo agli animali di fare una sorta di fotografia‌ della propria ⁢pelle dall’interno. Non si tratta quindi di un occhio per vedere​ l’esterno, ma piuttosto di un modo per​ specchiarsi senza avere uno specchio a disposizione.

La‌ pigmentazione come mezzo​ di ⁢comunicazione

Questa capacità di ‘vedersi’ senza uno specchio permette ai⁢ pesci di verificare se la loro pigmentazione riflette fedelmente quella‌ dell’ambiente circostante, o di assumere‍ la colorazione necessaria per‌ comunicare con i propri simili, ad esempio durante il periodo dell’accoppiamento.

La scoperta della ‌’visione epidermica’ ⁤apre nuove prospettive di ricerca sulla comunicazione e il mimetismo nel ​mondo animale, e potrebbe avere importanti implicazioni per la comprensione di come gli ‍animali ​percepiscono e ⁤interagiscono con il loro ambiente.