Di fronte⁤ all’atteso aumento ⁢delle vittime causato dal recente disastro, un obitorio mobile è stato ‌inviato a Maui mentre l’isola inizia a riprendersi ‍dai letali incendi⁢ e le⁤ squadre continuano a combattere i fuochi​ rimanenti.

Il​ bilancio delle vittime e l’identificazione dei corpi

Il Dipartimento di ‌Polizia di Maui ha riferito che le vittime confermate sono 106, rendendo questo ‍l’incendio boschivo più mortale negli‌ Stati Uniti in ‍oltre​ un secolo. ‍Il governatore delle ​Hawaii, Josh Green,‍ ha avvertito‍ che il ⁣numero delle⁢ vittime potrebbe raddoppiare nei prossimi 10 giorni.

Le vittime ⁢identificate

La polizia ha identificato ‍due vittime come Robert Dyckman, 74 anni,​ e Buddy Jantoc, ⁣79 anni, entrambi di Lahaina. Altre tre persone sono state identificate, ma⁢ i loro nomi saranno resi noti solo dopo aver‍ informato le rispettive famiglie.

Le parole del sindaco

“Offriamo le ​nostre ‍più sentite condoglianze alle famiglie⁢ che stanno iniziando a ricevere notizie sui loro cari”, ha detto⁤ il sindaco della Contea di Maui, Richard Bissen. “Come comunità, offriamo le⁣ nostre ‌preghiere di conforto in questo ​momento così difficile”.

La⁣ situazione attuale e le misure adottate

La ricerca tra ⁣le macerie e le misure per⁢ l’identificazione dei corpi

Le squadre di ricerca continuano i⁤ loro sforzi tra le macerie.‌ Le autorità affermano che sarà un processo lento e meticoloso quello di identificare i morti. Ai⁤ residenti dell’isola ⁣viene chiesto di⁣ fornire campioni di DNA per aiutare ⁣a identificare i loro cari mentre le squadre di ‍ricerca ⁣continuano a setacciare le macerie ​a Lahaina.

La situazione​ degli edifici e le misure per la protezione del territorio

Più di 2.200 edifici nella città sono stati danneggiati o distrutti dall’incendio, la ​maggior parte dei quali erano abitazioni. Nel​ frattempo, ci sono state ​segnalazioni⁣ di sviluppatori che contattano le vittime dell’incendio, chiedendo di acquistare le loro proprietà bruciate. Il governatore delle Hawaii‌ sta ora considerando un moratorio sulle vendite di terreni dopo⁣ l’incendio.

Le risorse di aiuto e le misure del ⁤governo

Le ⁤risorse di aiuto⁤ e i volontari ​continuano ad affluire sull’isola. L’amministrazione⁣ Biden ha anche annunciato ⁣pagamenti una tantum di 700 dollari alle famiglie colpite dagli incendi. È prevista una visita presidenziale a Maui lunedì, come confermato da Max Gorden di FOX Weather con i funzionari della Casa Bianca.

Le misure di ⁤sicurezza e le donazioni

La Guardia Nazionale ha dichiarato di avere ‌due elicotteri militari in standby per qualsiasi⁣ necessità immediata di spegnimento degli incendi mentre ⁢le‌ squadre a terra lavorano per contenere i fuochi. ⁣Mercoledì, ​il Console Generale Lee Seo Young presenterà una ⁢donazione di 2 ⁢milioni​ di dollari al Vice Governatore‌ Sylvia Luke ‌a nome⁣ della Repubblica di Corea. La donazione sosterrà gli sforzi di‌ soccorso, recupero e aiuto umanitario di Maui a seguito dell’incendio.

Conclusione

In sintesi, l’isola ⁢di Maui sta affrontando una ⁣delle peggiori tragedie degli ultimi cento anni a causa di⁣ un incendio⁤ devastante. ​Le autorità stanno lavorando incessantemente per identificare⁢ le vittime,‍ fornire aiuto e sicurezza ai residenti e pianificare il recupero dell’isola. La solidarietà internazionale si sta dimostrando fondamentale in questo momento di crisi.