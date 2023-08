Scoperta in Alaska la più ​grande singola ⁤traccia di dinosauri mai documentata

Un⁤ team di scienziati dell’Università ​dell’Alaska Fairbanks ha scoperto e documentato il più grande sito di tracce di dinosauri mai ⁤rinvenuto ⁣in Alaska. Questo straordinario luogo, situato nel Parco Nazionale e Riserva di Denali, è stato battezzato “Il Colosseo” dagli‍ esperti.

Il Colosseo: un ‍tesoro di‌ tracce di ‍dinosauri

Esteso quanto​ un campo e mezzo di calcio, Il Colosseo ⁣è un incredibile insieme di strati⁣ rocciosi, ​ognuno dei quali conserva una ricchezza di impronte di⁢ dinosauri. Questo sito fornisce un dettagliato resoconto storico ⁤delle varie specie di dinosauri che prosperavano in quella‍ che ⁢oggi è conosciuta come l’Alaska interna, ⁤circa 70 milioni di anni fa. I risultati della ricerca e le⁢ descrizioni dettagliate de Il ⁤Colosseo sono presentate‍ in un articolo recentemente⁢ pubblicato sulla rivista Historical Biology.

Un ‍viaggio nel⁤ tempo

“Non si tratta solo di un livello di roccia con tracce su di esso”, ha affermato Dustin Stewart, autore principale dell’articolo⁣ e ex studente laureato dell’UAF che ha pubblicato l’articolo come parte‌ della sua⁣ tesi‍ di laurea. “È una sequenza attraverso il⁢ tempo. Fino ad ora, Denali aveva ‌altri siti di tracce noti, ⁢ma nulla di questa grandezza”.

La scoperta

Al primo⁣ sguardo,⁣ il sito sembra insignificante nel contesto del vasto paesaggio del parco: solo un⁢ affioramento roccioso stratificato che si innalza per circa 60 metri dalla sua base. “Quando i‌ nostri colleghi hanno visitato per la prima volta il ⁣sito, hanno visto un percorso di dinosauri alla​ base di⁢ questa⁤ enorme scogliera”, ha detto Pat ⁢Druckenmiller, autore senior‌ dell’articolo ‍e direttore del Museo del Nord​ dell’Università dell’Alaska. “Quando siamo andati lì per la⁢ prima​ volta, anche noi non abbiamo visto molto”.

Un viaggio nel passato

Nel tardo periodo Cretaceo, le scogliere che costituiscono Il Colosseo erano sedimenti su terreno pianeggiante vicino a quello che probabilmente era un ⁢abbeveratoio su una grande pianura alluvionale. ⁢Con la collisione ‍e il piegamento delle placche tettoniche terrestri che hanno formato la catena montuosa dell’Alaska, il ⁢terreno precedentemente piatto si è piegato e inclinato verticalmente, esponendo le scogliere ⁢ricoperte di tracce.

Le tracce

Le tracce ‍sono un mix⁤ di ‍impressioni indurite nell’antico ⁢fango e di calchi di tracce ⁤creati quando il ⁤sedimento ha riempito le tracce e poi si è indurito. “Sono bellissime”, ha detto Druckenmiller. “Puoi vedere⁢ la forma delle dita⁣ e la trama della pelle”.

Altri‌ ritrovamenti

Oltre alle ⁤tracce di dinosauri, il team di ricerca ha trovato piante fossilizzate, granuli di polline e prove‍ di molluschi d’acqua dolce​ e invertebrati. “Tutti questi piccoli indizi mettono insieme ciò che l’ambiente sembrava nel suo insieme”, ha detto Stewart.

Conclusioni

Il Colosseo rappresenta⁤ un importante ritrovamento per ⁢la comprensione dell’evoluzione dei paesaggi e degli ecosistemi nel tempo. La scoperta di questo sito di tracce di dinosauri, ‍il più grande mai documentato in⁣ Alaska, offre un’immagine dettagliata dell’ambiente e della fauna che prosperavano in quella⁣ che ⁤oggi è l’Alaska interna, ⁢circa‌ 70 milioni di anni fa. La ⁢ricerca continuerà, con la speranza di‌ scoprire ulteriori‍ sorprese in questo straordinario sito.