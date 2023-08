Il rilascio di acqua da Fukushima: nessun ⁤pericolo per l’ambiente e⁣ la salute

Secondo Alessandro Dodaro, direttore del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza ‌Nucleare dell’Enea, il rilascio programmato di acqua dai serbatoi della centrale nucleare​ di Fukushima non rappresenta una minaccia per l’ambiente o la salute umana. Questa affermazione è in linea⁣ con il consenso unanime ⁤della ​comunità scientifica internazionale e le decisioni prese ⁤dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.

La radioattività‌ dell’acqua di Fukushima

“La quantità di materiale radioattivo⁢ è tale da non avere ‌alcun impatto sull’ambiente. Non ci ‍sono rischi, i livelli di ‍radioattività ​sono molto bassi e la comunità scientifica‌ è unanime nel sostenerlo”, ha dichiarato Dodaro ‌in un’intervista. Stava commentando la ‍notizia⁣ del prossimo rilascio di una parte dell’acqua contenuta nei circa 1.000 serbatoi presenti ‍a Fukushima, utilizzati negli ultimi​ anni per raffreddare⁤ i reattori danneggiati ⁢dallo tsunami del 2011.

Il trizio e la sua pericolosità

Queste acque di raffreddamento non sono mai entrate in contatto ​diretto con i materiali all’interno dei reattori, ma contengono comunque tracce di materiali radioattivi. In particolare, l’acqua contiene⁤ piccole quantità di trizio, un isotopo dell’idrogeno prodotto⁢ dall’interazione con i neutroni generati ⁢dalle attività nucleari all’interno della centrale. Il trizio ⁣è considerato un elemento radioattivo​ poco pericoloso per la salute, con ‌un’emivita di poco⁤ più di 12 anni, il che significa ⁤che ogni 12 anni il numero di atomi radioattivi si dimezza. Inoltre, l’acqua contiene tracce molto basse ⁣di Carbonio-14 e Iodio-129.

Il rilascio di acque⁢ radioattive⁤ non è una novità

“Le ⁤concentrazioni‍ sono già ⁢molto basse e diminuiranno ulteriormente, e di molto, una volta disperse in mare senza produrre pericoli”, ha aggiunto Dodaro.⁢ Il rilascio di acque di questo tipo non ⁢è una novità: “Ogni pratica che prevede l’uso di sorgenti radioattive, anche un semplice laboratorio​ per analisi radiologiche, ha nell’autorizzazione una formula di scarico”, ⁤ha spiegato l’esperto dell’Enea.

Il ‌rispetto dei limiti di radioattività

Questo significa che è possibile rilasciare nell’ambiente effluenti ⁤(liquidi e/o gassosi) che contengono radioattività al ​di⁢ sotto dei limiti stabiliti dall’Autorità di Controllo, in modo da‌ non avere⁢ impatto sull’ambiente e sulla popolazione. Tracce di materiali radioattivi sono presenti sia in natura che⁤ in molte attività umane e sono considerate sicure se sotto certi livelli. Anche nel caso dell’acqua contenuta nei serbatoi di ‍Fukushima, questi livelli sarebbero rispettati.

La sicurezza dell’ambiente e della salute umana

La sicurezza dell’ambiente e della salute umana è una priorità assoluta in tutte le decisioni relative al rilascio ⁣di materiali radioattivi. L’approccio adottato per il rilascio dell’acqua dai serbatoi di Fukushima è in⁣ linea con questo principio, garantendo che i⁢ livelli di radioattività ⁣rimangano ben al di sotto dei limiti considerati sicuri.