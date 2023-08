Un team⁢ di ricercatori ha sfruttato un SNPD ⁤(Surface Normal Nonlinear Photodetector) per potenziare la velocità e l’efficienza delle reti neurali ottiche, evidenziando un potenziale incremento di 1000 volte nelle velocità di elaborazione rispetto ai tradizionali sensori ‍di telecamere. Questo progresso segna l’inizio di una nuova era ‍per i sistemi di visione guidati dall’intelligenza artificiale.

Reti neurali ottiche diffrattive più veloci ed efficienti dal punto di vista energetico

Per ⁤la prima volta, i ricercatori hanno sfruttato la potenza di un fotodetettore non lineare normale alla superficie (SNPD) per ⁣migliorare la velocità e l’efficienza ​energetica di una rete neurale ‌ottica diffrattiva (ONN). Questo​ dispositivo innovativo apre la strada allo sviluppo di ONN su larga scala, in grado di eseguire elaborazioni ad⁤ alta velocità alla ​velocità della luce ⁣in modo estremamente efficiente dal punto di⁢ vista ⁢energetico.

Presentazione della ricerca

Farshid Ashtiani di Nokia Bell Labs presenterà questa ricerca al Frontiers in ⁣Optics ⁣+ Laser Science (FiO LS), che si ‍terrà dal 9 al 12 ottobre 2023, presso il Greater Tacoma‌ Convention Center a Tacoma (Greater Seattle Area), Washington.

Il ruolo ‍dell’intelligenza artificiale

“L’intelligenza artificiale (AI)⁣ sta svolgendo ruoli sempre​ più importanti nelle nostre vite. Dai grandi ⁤modelli di⁢ linguaggio alle auto autonome, vediamo miglioramenti significativi resi possibili dall’AI”, spiega Ashtiani. ‌”Le reti neurali, ispirate al modo ⁢in cui il⁢ cervello umano apprende e svolge vari compiti, sono ⁤al centro del progresso nell’AI. Una delle applicazioni ‍più diffuse delle reti neurali è⁤ il ‌riconoscimento di modelli e oggetti, che​ dà la visione alle macchine. Ad esempio, ogni auto autonoma, o anche semi-autonoma, deve comprendere il suo ambiente essendo in ​grado di⁢ vedere le cose.”

Elaborazione tradizionale vs. Reti neurali‌ ottiche

“Convenzionalmente, le immagini vengono scattate da telecamere, convertite in segnali elettrici e elaborate ​utilizzando ‌processori ​elettronici come CPU o GPU per il riconoscimento degli oggetti”, ha ‍detto Mohamad Hossein Idjadi, Nokia​ Bell Labs.

Il ⁤vantaggio delle ONN

“Tuttavia, poiché le immagini sono originariamente nel dominio ottico (cioè, luce), ‌può essere ​più veloce e​ più efficiente dal punto di vista ‍energetico elaborarle otticamente utilizzando⁣ ONN.⁢ Tra⁣ le diverse tecnologie, le ​ONN basate su modulatori di luce spaziali consentono l’elaborazione ottica di immagini e video ad⁣ alta risoluzione. Questa elaborazione richiede moduli non lineari e i sensori di ‍telecamere vengono convenzionalmente utilizzati per⁢ introdurre questa necessaria non linearità, che richiede diversi millisecondi.

Il ⁣nuovo dispositivo

“Il nostro nuovo dispositivo di rilevamento rende questa elaborazione non lineare 1000 volte più veloce e⁢ più efficiente dal punto ⁤di vista energetico rispetto a tali telecamere. Questo è fondamentale per la prossima generazione⁤ di sistemi di visione di macchine poiché tutti abbiamo⁣ bisogno di dispositivi intelligenti ancora più veloci che non consumano molta energia.”

Vantaggi delle ONN diffrattive a spazio‌ libero

Le ONN diffrattive a spazio libero utilizzano modulatori di luce ‍spaziali ⁣e sono particolarmente ​promettenti per ‌la creazione delle ⁢reti di neuroni su ​larga ⁤scala necessarie per‍ l’elaborazione di ⁢immagini e video. Tuttavia, la velocità e l’efficienza energetica ⁢di questo tipo di ONN⁤ sono solitamente limitate⁤ dal sensore di immagine utilizzato ⁤per implementare la ⁢funzione di attivazione non lineare che implementa più strati di neuroni per creare una rete neurale⁣ profonda.

Il nuovo lavoro

Nel nuovo lavoro, i ricercatori hanno proposto l’uso di​ un SNPD, che avevano precedentemente dimostrato come⁤ un ⁣modulatore elettro-ottico ad alta velocità, nelle ONN diffrattive ad alta risoluzione. I test hanno mostrato che l’SNPD aveva una larghezza di ⁤banda di‌ 3 dB di 61 kHz corrispondente‌ a meno di 6 microsecondi, ‌circa 1000 volte più veloce del ‌tempo di ⁤risposta tipico⁤ dei sensori di telecamere convenzionalmente utilizzati ‍in tali ONN.⁢ Il sensore consuma anche solo circa 10 nW/pixel,⁢ che è tre ordini‍ di grandezza più efficiente di una telecamera tipica.

Test e implicazioni

Per valutare l’efficacia ⁤del sensore all’interno‌ di un ONN, i ricercatori hanno inserito ⁣immagini⁣ nel layer di convoluzione,⁤ il principale ⁢blocco di costruzione della rete neurale.​ Il layer di convoluzione aveva 32 kernel paralleli‍ 3⁢ × 3 con un passo di uno e utilizzava la risposta SNPD effettivamente misurata ​come sua funzione di attivazione‌ invece della funzione di attivazione lineare rettificata standard.‍ Con questa configurazione di simulazione, la rete ha raggiunto una precisione di classificazione del test di circa⁢ il 97%,‌ che è la stessa performance ottenuta utilizzando una funzione‍ di attivazione lineare rettificata‍ ideale nella stessa rete.

Conclusioni

La ricerca dimostra il potenziale dell’uso di ‌un SNPD nelle ONN diffrattive a spazio libero. Il fatto che il rilevatore sia tre ordini⁢ di ‌grandezza più​ veloce e più efficiente di ‌una telecamera lo rende un candidato promettente per⁣ l’uso in configurazioni di ONN⁣ a spazio⁤ libero su larga scala.