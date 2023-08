Introduzione

Due settimane dopo i devastanti incendi ⁤a Maui, migliaia di persone rimangono senza⁢ casa. ⁣Oltre 100 persone sono state confermate morte e si stima che circa 1.000 siano ancora disperse dopo che gli incendi hanno distrutto la città di Lahaina. Le squadre di ricerca⁤ continuano⁤ a cercare resti umani ⁢e ‌le ⁣autorità stanno richiedendo campioni ⁢di DNA per aiutare a identificare le vittime.

La situazione a ⁤Lahaina

Due settimane dopo‍ gli incendi‌ mortali che‌ hanno ​distrutto la città di Lahaina, le ⁤domande più pressanti riguardano il‍ numero di bambini tra le vittime e il numero di persone ancora disperse.‍ Gli ufficiali hawaiani, l’ufficio dell’FBI di Honolulu e gli esperti di DNA hanno ‍fornito un⁤ aggiornamento sulla ricerca ​dei resti e​ su come determinano il numero ​di persone scomparse dopo ‍gli incendi.

Gli incendi e le ricerche

Gli incendi sono scoppiati ‍l’8 agosto, ⁤alimentati da venti a 112 km/h mentre l’uragano Dora si spostava lontano a sud delle isole, spingendo le fiamme a ⁢velocità autostradali. Gli incendi hanno distrutto circa ‍2.200 case, lasciando senza casa un numero stimato di 4.500 persone. Cani da⁢ ricerca e squadre ⁤di soccorso hanno trovato ⁤i ⁣resti⁢ di 115 persone dopo aver cercato ⁤nel 100% delle case residenziali di Lahaina, secondo la contea di Maui. Di ⁣questi, solo 22 sono ⁤stati identificati.

Il ruolo​ dell’FBI

Il capo della polizia della contea‍ di Maui, John Pelletier, ha dichiarato che poco dopo gli incendi, ha chiesto l’aiuto dell’ufficio dell’FBI di⁤ Honolulu a causa delle risorse necessarie per cercare in una città intera ridotta in ​cenere. L’FBI sta lavorando per ⁢unire le liste delle⁣ persone scomparse dalla ⁣Croce Rossa Americana, FEMA, il Centro di Assistenza Familiare e ⁤il Dipartimento di Polizia di Maui.

Identificazione delle vittime e richiesta di DNA

Le autorità hawaiane stanno implorando il pubblico⁤ di fornire campioni di DNA per aiutare a​ identificare le vittime dell’incendio. Julie French, di ANDE Rapid DNA, ha dichiarato che ‌quasi il 75% dei⁢ resti trovati ⁣sono ⁣stati testati e⁢ hanno generato risultati ‌di DNA.

Il problema dei minori tra le vittime

Il numero di bambini tra le persone scomparse è ancora sconosciuto. Gli ⁢incendi sono scoppiati durante un giorno ‌di ​scuola, separando le famiglie. Il governatore delle Hawaii, Josh Green, ha precedentemente detto che si aspettava⁤ che “molti” bambini ⁣fossero tra le ⁤vittime dell’incendio.

La raccolta di campioni‌ di DNA

Andrew Martin,​ che gestisce il Centro di ​Assistenza Familiare presso l’Hyatt Regency di Ka’anapali, ha detto che il processo⁢ per sottoporre⁢ un‌ campione di DNA ⁤è rapido,‍ e la ‍famiglia può fornire informazioni sul loro​ familiare al centro. Martin ha detto che il numero di familiari che si presentano per fornire campioni⁢ di DNA è ⁣stato “molto più basso di quanto visto in altre catastrofi”.

Conclusione

In sintesi, la‌ situazione a Maui rimane critica due settimane dopo gli incendi‌ che hanno devastato la città di Lahaina. Le autorità stanno⁢ lavorando incessantemente per‌ identificare le vittime e cercare i⁣ dispersi, ma il processo è reso difficile dalla mancanza di informazioni complete e dalla necessità ⁤di campioni di DNA. La comunità è chiamata a contribuire fornendo campioni di DNA per aiutare nell’identificazione delle ​vittime.