Il lancio della missione Crew-7 è stato riprogrammato

La NASA e‍ SpaceX hanno deciso ‍di⁢ posticipare il lancio ⁢della missione Crew-7 al 21 agosto per consentire ulteriori preparativi al sito di lancio. La missione ‌prevede il ​trasporto di quattro astronauti a bordo della navicella spaziale SpaceX Dragon, chiamata Endurance, verso ​la Stazione Spaziale‍ Internazionale.

Ora,‍ la NASA e SpaceX stanno puntando alle⁢ 5:23 del mattino (ora dell’Est) del lunedì 21 agosto per il lancio della missione Crew-7 verso la Stazione Spaziale Internazionale⁣ (ISS). La nuova data consente ulteriori preparativi⁢ al sito di lancio presso il Complesso di Lancio 39A del Kennedy Space ‍Center‍ della NASA in Florida. Se necessario, è disponibile un’opportunità ⁢di backup alle 3:49 del mattino⁣ di ‌venerdì 25 agosto.

Coordinamento con le attività dell’ISS

Il cambiamento di data è stato coordinato con le attività in corso a ​bordo ⁤della Stazione Spaziale Internazionale. Queste includono operazioni con ⁣altri equipaggi e navicelle spaziali cargo.⁢ Di recente è arrivata una navicella cargo Cygnus della Northrop Grumman, e nelle prossime settimane è previsto ⁣l’arrivo di una navicella cargo Progress della‌ Roscosmos.

Dettagli dell’equipaggio e della navicella⁢ spaziale

Gli astronauti selezionati per questa missione includono l’astronauta della NASA Jasmin Moghbeli, l’astronauta dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea)⁣ Andreas Mogensen, l’astronauta della JAXA (Japan ​Aerospace Exploration ​Agency) Satoshi Furukawa, e il‍ cosmonauta della‌ Roscosmos Konstantin ​Borisov. Viaggeranno a‍ bordo della navicella‌ spaziale SpaceX​ Dragon, Endurance,‌ che ha già servito le⁣ missioni Crew-3 e Crew-5 ⁣della NASA verso la stazione spaziale. Questa missione segnerà il lancio inaugurale del booster‌ Falcon 9 che SpaceX ha scelto per supportare ⁤questa⁤ missione.

Preparativi pre-lancio

Tutto l’hardware necessario per la missione è già arrivato in⁢ Florida per essere processato. La navicella⁢ Dragon‌ è stata accatastata con​ il ​suo tronco il 25 luglio, in anticipo rispetto al trasporto all’hangar di⁤ SpaceX presso il Complesso‍ di Lancio ⁢39A. ⁢Una volta completati i controlli‍ pre-volo della navicella, questa verrà accoppiata al ⁤razzo. Questo passaggio⁢ precede il rollout ⁢del sistema integrato⁣ alla rampa⁤ di ⁤lancio.

Conclusione

In sintesi, la missione ‌Crew-7 della‌ NASA e SpaceX è in​ piena preparazione‍ per il lancio, previsto per il 21 agosto. L’equipaggio, composto da astronauti di​ diverse agenzie spaziali, viaggerà a‌ bordo della navicella spaziale SpaceX Dragon, Endurance, verso la Stazione⁤ Spaziale Internazionale. Tutti i‌ preparativi pre-lancio sono in corso in Florida, con l’hardware necessario ⁤già sul posto e i controlli pre-volo della navicella in fase di completamento.