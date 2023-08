Una ​rete di oltre 1.000 telecamere dotate ‌di ​intelligenza artificiale viene utilizzata per monitorare il territorio della California alla ricerca di incendi boschivi. L’iniziativa è‍ una collaborazione tra il programma di sicurezza ⁣pubblica ALERTCalifornia dell’Università della California,​ San Diego e il Dipartimento di Foreste e Protezione Antincendio della California, noto come CAL⁣ FIRE.

Funzionamento del ⁤sistema

Il sistema funziona monitorando costantemente le aree selvagge con la rete di telecamere.⁣ Utilizza la visione notturna in infrarossi e effettua ⁢scansioni a 360 gradi circa ogni due minuti. I feed vengono poi analizzati dall’IA per individuare il fumo e allertare gli ufficiali antincendio.

Utilizzo dell’IA per la rilevazione degli incendi

Attualmente, sei delle 21 unità di CalFire ricevono allarmi generati dall’IA. Le riprese delle ⁤telecamere consentono anche ai vigili del fuoco di valutare la topografia intorno a un incendio. Questo offre loro l’opportunità di vedere in quale ‌direzione potrebbe propagarsi l’incendio. Inoltre, consente ai vigili del fuoco di monitorare altre calamità ​naturali, come frane e inondazioni.

Benefici e limiti del sistema

Nonostante il⁤ sistema IA sia stato vantaggioso per i vigili del fuoco, non è perfetto. Ad esempio, ⁤l’IA segnalerà a volte polvere o nuvole agli ufficiali antincendio. Per questo motivo, alcune persone sono incaricate di analizzare⁣ il lavoro dell’IA e migliorare il sistema.

Diffusione della tecnologia

Il pubblico⁢ può dare un’occhiata ai feed delle telecamere sul sito web⁣ di ALERT California. L’uso dell’IA per combattere gli incendi boschivi‍ sta diventando sempre più popolare.

Il sistema FireScout

Un sistema⁤ chiamato FireScout è stato implementato in tutto l’ovest degli Stati Uniti, così come in ⁢Australia.​ Proprio come il sistema UC San Diego-CAL FIRE, FireScout utilizza oltre 1.000 telecamere⁤ sparse sul territorio per monitorare gli incendi boschivi. Utilizza ​poi‌ un’IA che è stata addestrata con oltre 10 milioni di immagini di veri incendi boschivi risalenti al 2013 ⁤per rilevare pennacchi di fumo da incendi‌ boschivi⁢ durante il giorno e fiamme durante la notte. Secondo il presidente di FireScout, Bow Rogers, FireScout può identificare un incendio boschivo con una precisione ‌del 99%.

Statistiche sugli incendi boschivi

Ad⁣ oggi, ​si stima⁤ che 30.466 incendi boschivi abbiano bruciato⁤ 4.750.000 ettari⁤ negli Stati Uniti ⁢quest’anno, secondo il National Interagency Fire Center. Le cause⁤ variano,⁢ spaziando dai fulmini, che hanno causato circa 2.500 incendi boschivi, agli esseri umani, che‌ ne hanno causati circa 27.850. Il​ NIFC ha notato che gli stati con il⁢ maggior numero di incendi boschivi causati​ dagli esseri umani ⁤sono California, North Carolina,⁤ Texas, Florida e Pennsylvania.

In sintesi, l’uso dell’intelligenza artificiale per il monitoraggio e⁣ la rilevazione degli incendi ​boschivi sta diventando sempre più diffuso. Nonostante alcuni ⁤limiti, sistemi‌ come quello implementato ‌da UC San Diego e CAL FIRE​ e ‍FireScout stanno dimostrando di essere strumenti⁢ preziosi per la ⁤prevenzione e il controllo degli incendi boschivi.