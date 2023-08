Nonostante possa sembrare‍ strano,⁢ il “sudore del mais” potrebbe⁤ contribuire a rendere le temperature estive⁢ ancora più calde. Le⁣ coltivazioni di ​mais e soia causano un aumento dell’umidità, che impedisce al nostro sudore ⁤di raffreddarci.

Il fenomeno del “sudore del mais”

“In sostanza, ⁣quello che sta accadendo qui è il‌ modo in ⁣cui‍ la pianta di mais respira. Quindi, sta assorbendo l’umidità attraverso le‌ sue radici”, ha‍ spiegato Andrew Pritchard, meteorologo‍ agricolo per Nutrien Ag‌ Solutions. “Quella coltivazione ⁢di ⁣mais sta ​estraendo l’acqua⁣ dal terreno nelle sue​ foglie e poi ⁢quella⁤ umidità evapora nell’aria, e noi chiamiamo questo processo evapotraspirazione”.

Il mais e l’umidità

Pritchard, circondato dalle enormi piante del campo di mais in cui si trovava, ha‌ aggiunto: “È una pianta enorme, e sta ​assorbendo molta acqua e mettendo‌ molta acqua nell’atmosfera”.

Il “sudore​ del mais” può rendere il caldo da scomodo a insopportabile negli stati del “corn belt” dell’Illinois, Iowa, ​Michigan,‍ Minnesota, Missouri, Ohio e Wisconsin. Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti definisce l’area “una delle zone di produzione‍ agricola più intense del mondo e che ​influisce costantemente sull’economia globale”.

Il mais e l’effetto sulla temperatura

Oltre 127 milioni ‍di acri in tutto il Midwest sono agricoli. E il mais e la soia in sudorazione costituiscono il 75% di essi, secondo l’USDA. Quindi è facile capire come tante piante mature, enormi, sudate e respiranti possano contribuire ‍all’umidità.

Perché un ‌giorno umido sembra⁤ così caldo?

Più umidità c’è ​nell’aria, più è difficile per‍ il nostro corpo rimanere​ fresco perché c’è meno evaporazione del sudore dalla nostra pelle. L’evaporazione è un processo di ⁣raffreddamento, quindi l’evaporazione di quel sudore è il modo naturale del nostro​ corpo di raffreddarsi. ‌Più ​evaporazione ⁣si ‌verifica quando l’aria è‍ secca piuttosto che quando è umida,​ quindi è⁣ più facile raffreddarsi in un “caldo secco”.

Il calore e⁣ l’umidità

Questo è ⁤il motivo per⁢ cui​ il ​NWS emette avvisi di calore eccessivo e avvisi ⁤di ⁣calore.⁤ Dai un’occhiata alle zone ‌arancioni ‍e rosse sulla tabella dell’indice di‍ calore sopra. Quelle sono le zone di “pericolo” e⁤ “pericolo estremo” in cui le ⁤persone sono probabilmente ⁢soggette a ‍malattie da calore.

Il caldo Golfo del Messico pompa già‌ enormi quantità di umidità nel Sud‌ e nel Midwest in estate, ma aggiungi il sudore del mais e l’umidità sale ancora di più.

Il calore e il mais

“Quel (processo) rilascerà quell’umidità aggiuntiva e si può avere un picco dell’indice di calore di circa 49, 54 gradi”, ha detto il meteorologo Stephen Morgan, cresciuto nel corn belt. “Ci vantiamo nel‍ Midwest di avere microclimi, grazie in parte al mais – non alle montagne, al mais”.

Una giornata di 33 gradi può sembrare⁣ di 49 gradi quando il punto di rugiada raggiunge, diciamo, 29 ‍gradi, o l’80% di umidità relativa, secondo il calcolatore dell’indice ‌di calore del‌ NWS.

Conclusione

In sintesi, il “sudore del mais” è un fenomeno che contribuisce all’aumento dell’umidità e delle temperature durante l’estate, in particolare nelle zone di⁤ intensa‌ produzione agricola. Questo fenomeno può rendere il caldo estivo da scomodo a ​insopportabile, influenzando la capacità del‌ nostro corpo di raffreddarsi attraverso l’evaporazione del sudore.