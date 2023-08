La Sardegna continua a lottare contro gli incendi che stanno devastando l’isola. Ieri, il Corpo Forestale ha segnalato 14 nuovi focolai di incendio, ⁣per tre dei quali è ⁢stato necessario l’intervento di mezzi ​aerei per‌ aiutare a spegnere le fiamme. In particolare, quattro‍ elicotteri‌ sono stati impiegati nel territorio di​ Sorgono, dove un incendio, iniziato il 21 agosto,‍ ha già distrutto 150 ettari di bosco.

La ‍situazione degli incendi in ​Sardegna

Il ruolo dei ‍mezzi aerei

Il ruolo dei mezzi aerei⁢ è fondamentale‍ nella ⁢lotta contro gli incendi. Questi mezzi, infatti, permettono di raggiungere aree difficilmente accessibili via terra e di intervenire rapidamente per spegnere le fiamme. Oggi, ben⁢ quattro elicotteri sono stati impiegati nel territorio di​ Sorgono, dove un incendio ha già devastato 150 ettari di bosco. Questo intervento aereo è stato necessario per cercare⁢ di contenere la ripartenza dell’incendio, che continua ​a minacciare l’area.

Le aree più colpite

Le aree ⁤più colpite dagli incendi sono quelle‍ di Sorgono,⁢ Ales e Padru. A Sorgono, un incendio ha già distrutto 150 ettari di ​bosco e⁢ continua a minacciare l’area. A ⁤Ales, in provincia di Oristano,⁤ le⁤ fiamme hanno percorso una superficie di circa​ 2,5 ettari di oliveto. ‍Infine, ⁣a Padru, nel Sassarese, sono andati in cenere 0,4 ettari ⁢di macchia mediterranea.

La risposta delle autorità

L’intervento del Corpo Forestale

Il Corpo Forestale sta lavorando senza sosta per cercare di contenere gli ‌incendi. Oggi, ha segnalato 14 ⁣nuovi focolai di incendio, per tre dei quali è stato necessario ‌l’intervento di mezzi aerei. Questi mezzi, insieme alle squadre a terra, stanno lavorando⁣ per spegnere le‍ fiamme e prevenire ulteriori danni.

La⁤ mobilitazione dei mezzi aerei

Per aiutare nella soppressione delle fiamme, sono stati mobilitati diversi mezzi aerei. In particolare,⁤ quattro elicotteri sono ⁣stati impiegati nel territorio di Sorgono, dove un incendio ha già devastato 150 ettari di bosco. Altri mezzi aerei sono stati impiegati​ ad Ales, in provincia⁤ di Oristano, ‍e a Padru, nel Sassarese.