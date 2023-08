Incendio ⁣in Grecia: scoperti 18 corpi carbonizzati vicino al confine con la Turchia

Il ritrovamento macabro

Il‍ 22 ‍agosto 2023, il Corpo dei Vigili del Fuoco Ellenico ha riferito ‍che gli incendi vicino ad Alexandroupolis hanno ​portato alla⁢ scoperta di 18 ‌corpi carbonizzati in una foresta‌ greca, vicino al confine nord-orientale con la Turchia. Le autorità⁤ stanno attualmente⁣ conducendo indagini nell’intera area da cui ⁢è partito ‍l’incendio.

Le indagini​ in‌ corso

Il Corpo dei Vigili del Fuoco Ellenico ha ⁣riferito che gli incendi vicino ⁤ad Alexandroupolis hanno portato al macabro ritrovamento vicino a un⁢ rifugio. Le autorità‍ stanno‍ attualmente ⁣conducendo indagini nell’intera area da‌ cui è partito l’incendio.

La‍ fuga documentata su Instagram

Una⁣ donna ⁢ha pubblicato su Instagram un video che‍ documenta la sua fuga⁢ da un’area vicina a quella in cui sono stati ritrovati i corpi, in una zona boschiva​ di Dadia.

Le ⁤ipotesi sulle vittime

“Considerato che ​non ci sono state segnalazioni di sparizioni o residenti mancanti dalle aree circostanti, si sta indagando sulla possibilità che queste siano ‌persone entrate⁤ illegalmente nel paese”, ha dichiarato l’agenzia ​antincendio in una dichiarazione.

Il team di identificazione delle‍ vittime

Un team di identificazione delle vittime ​di disastri è stato attivato dalla polizia greca per aiutare nel caso.

La lotta contro l’incendio

L’incendio forestale è scoppiato ⁤sabato mattina vicino⁣ al villaggio di Melia ed è stato alimentato‌ da forti venti. I vigili del fuoco hanno combattuto l’incendio su tre fronti, evacuando i villaggi di Monastiraki, Doriskos, Amphitriti, Maistros e Avantas.

I funzionari antincendio hanno inviato 112 allarmi di evacuazione ai telefoni cellulari ⁤della zona, avvertendo ⁤delle condizioni ancora pericolose per⁢ la vita a causa di oltre 65 incendi forestali verificatisi nel giro di 24 ore.

Conclusione

In sintesi, la Grecia sta affrontando una grave crisi a causa degli incendi ‌forestali, che ​hanno ‌portato alla scoperta di 18 corpi⁤ carbonizzati ‍vicino al confine con ⁣la Turchia. Le indagini sono in corso per determinare l’identità delle vittime e le‌ circostanze della loro⁣ morte. Nel frattempo, la lotta contro gli ‍incendi continua, con l’evacuazione di diversi villaggi e l’invio di ‍numerosi allarmi di evacuazione.