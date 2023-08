Il Centro ⁣Meteo Europeo ‌ha recentemente⁢ pubblicato le previsioni meteo per il prosieguo del mese di Agosto del 2023, rivelando alcune interessanti variazioni. Contrariamente a quanto previsto, le prolungate ondate di​ calore ‍dovute all’anticiclone africano sembrano meno ‌probabili. Inoltre, le previsioni suggeriscono un notevole cambiamento col passare dei giorni.

Prospettive per l’Italia

Secondo⁢ le previsioni del Centro Meteo ‍Europeo, l’Italia potrebbe beneficiare⁢ di temperature più ⁣miti e‍ precipitazioni nella media o addirittura più copiose. Questo rappresenta un cambiamento significativo, soprattutto considerando⁢ la prevista‍ riduzione delle temperature nella prima settimana di Agosto. Per⁣ la prima ⁤volta in molte⁢ settimane, le temperature⁤ in Italia potrebbero scendere⁢ al di sotto della media stagionale, influenzando così l’evoluzione del clima per la⁢ fine ⁣dell’estate.

Seconda decade di Agosto:‍ ritorno del caldo, ma senza eccessi

Nelle settimane seguenti, le temperature cominceranno ⁤a salire, ma senza toccare i⁤ picchi estremi di Luglio. L’anticiclone non avrà effetti così marcati come nelle settimane precedenti, e nei pomeriggi potrebbero verificarsi fenomeni atmosferici, soprattutto sui rilievi, segno ⁤di una pressione atmosferica​ non particolarmente ⁢alta.

Prospettive per la fine dell’Estate

Ultima settimana di Agosto: ritorno del caldo intenso

Per l’ultima settimana di Agosto, le previsioni prevedono un⁣ ritorno del caldo, con un’anomalia positiva che riguarderà il Bacino Mediterraneo, le due Isole Maggiori ⁤e il Sud Italia. Le temperature saranno leggermente ‍superiori alla media del periodo, mentre le precipitazioni torneranno⁢ nella norma. Queste sono ottime notizie per coloro che ‍non tollerano il caldo estremo.

In ⁢sintesi, le previsioni meteo per Agosto 2023 delineano un mese caratterizzato ​da ‌temperature più miti, precipitazioni​ nella ⁢media ⁣e un ritorno ‌del‍ caldo verso la fine del mese, ma ‍senza gli eccessi delle ondate ‌di calore⁣ tipiche dell’anticiclone‌ africano.