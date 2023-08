Un inizio di Agosto fresco

Il fresco è ancora percepibile, nonostante l’attenuazione ​dei venti settentrionali ​stia permettendo un ⁤lieve aumento delle temperature. Tuttavia, stiamo ancora​ oscillando tra temperature inferiori⁢ alla media stagionale e temperature in linea⁢ con il ​periodo. Il fresco dei giorni passati‍ è stato, in effetti, piuttosto inusuale per il meteo di inizio Agosto.

Condizioni meteo estreme

Non è la‌ prima ‌volta che ci troviamo di fronte a condizioni meteo ‍estreme. Anche in ⁢questo ‌caso, possiamo parlare‌ di un evento eccezionale, dato che⁢ è ‌raro riscontrare temperature così basse nel mese di Agosto. Ma ora, sembra che⁤ stiamo ⁣per tornare a condizioni‍ più tipiche del periodo: il caldo.

Il ritorno del caldo

Non stiamo parlando di ⁤un caldo qualsiasi, ma del caldo⁣ africano, o come preferiscono chiamarlo ⁤gli ⁣esperti, del caldo subtropicale. L’aria gradevole ci farà compagnia almeno fino a venerdì al nord, fino a Ferragosto al sud. Poi comincerà l’ondata di caldo, la quale sembra che non darà tregua almeno fino al 20 del mese.

Un mese di ⁣caldo intenso

Cosa significa tutto questo?⁢ Facendo ⁤un semplice calcolo, possiamo prevedere che il⁤ caldo circa 10-12 giorni, specie al nord Italia. Il‍ caldo torrido diventerà caldo afoso, rendendo l’atmosfera decisamente più scomoda.

Nessuna tregua dal caldo di Agosto

Escludendo la prima⁢ settimana, ‌di cui abbiamo già discusso, il caldo ⁢sembra destinato a durare fino alla terza decade del mese.

Un caldo che potrebbe durare

Se le ‍previsioni si rivelassero accurate, ci troveremmo di fronte a un fenomeno meteo ⁤davvero insolito. Un mese intero di caldo intenso potrebbe avere⁣ ripercussioni ⁢significative, sia ⁤dal punto di vista ambientale che per quanto riguarda la ⁤vita ‍quotidiana delle persone.

In ​conclusione, dopo un inizio di Agosto fresco e insolito, sembra che il meteo stia per portarci un ritorno del​ caldo africano. ‍Le previsioni indicano che potremmo‍ non avere ⁢tregua dal caldo⁢ per tutto⁢ il mese,‌ con la possibilità che l’ondata di calore si protragga anche a Settembre. Un fenomeno meteo decisamente fuori dal ‌comune,⁢ che potrebbe avere ripercussioni significative.