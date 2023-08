Il periodo‍ di Ferragosto è stato caratterizzato da un clima ⁢tipicamente​ estivo, tuttavia, ci troviamo solo all’inizio di un’ulteriore intensificazione del caldo africano. Questa nuova ondata di calore, dovuta all’espansione verso nord​ dell’anticiclone subtropicale, si preannuncia particolarmente⁣ intensa‌ e duratura.

La situazione meteo ​attuale

Al momento, l’egemonia dell’anticiclone non è ancora totale.‌ L’Arco Alpino è soggetto a infiltrazioni instabili, con la formazione di temporali di calore che occasionalmente riescono a ⁣raggiungere la Val Padana. Tuttavia, questo scenario è destinato a ⁤cambiare nel prossimo weekend.

L’anticiclone ​africano prende il sopravvento

Con l’arrivo del prossimo⁤ weekend, l’anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente, portando il suo nucleo caldo sull’Europa Occidentale. La stabilità​ anticiclonica si rafforzerà e con essa anche l’intensità del calore atteso.

Il ritorno dell’Estate Africana

L’Estate ⁢Africana torna a essere la protagonista assoluta ‍in questo periodo post-Ferragosto, con ‌un possibile cambiamento del meteo previsto non prima della ⁣fine del mese. L’anticiclone‍ africano manterrà ⁢la sua⁤ presa per almeno altri 10 giorni. Nel frattempo, il ​caldo si intensificherà, con un picco previsto⁢ tra domenica 20 e i primi ‍giorni della settimana successiva. Questa volta, ⁤il caldo colpirà più direttamente‌ il Centro-Nord, con ⁤ temperature che potrebbero raggiungere o superare ​i 40 gradi in alcune aree interne della Toscana e della Pianura Padana.

Caldo anomalo, ma possibile cambiamento entro fine Agosto

Nonostante l’intensità del caldo non sarà paragonabile a‌ quella registrata a Luglio, l’anomalia sarà comunque⁢ notevole, considerando che nella⁣ seconda ⁤metà di Agosto l’estate inizia normalmente a declinare e le temperature medie iniziano a scendere, soprattutto al Nord.

Quando finirà questa ondata ⁢di calore?

Intorno alla metà della prossima settimana ci saranno delle⁢ novità, con i primi⁤ disturbi al Sud e sulle ‍Isole Maggiori a causa​ di una piccola depressione sul Basso Mediterraneo. Tuttavia, il calo delle ‍temperature sarà limitato, con il persistere del ​grande caldo soprattutto al⁣ Nord Italia.

Possibile cambiamento di circolazione a livello europeo

Verso il 26-27 Agosto sembra che si ⁤possa verificare un cambiamento nella‍ circolazione atmosferica europea, con​ il movimento della ​depressione atlantica verso il Mare ‍del Nord. In questo modo, l’anticiclone tenderebbe a indebolirsi, permettendo l’ingresso di correnti più fresche e instabili provenienti dal Nord Atlantico. Tuttavia, lo scenario è ancora incerto e tutto ⁢da confermare, data la distanza ⁣temporale. Chiaramente, ci sarebbe la possibilità di fenomeni potenzialmente intensi, data l’energia accumulata dal caldo precedente prima⁣ dell’arrivo di aria decisamente‍ più fresca.

Conclusione

In conclusione, il meteo estivo persiste e si prevede un’ulteriore ondata di calore ⁤africano. Nonostante ci siano segnali di un possibile cambiamento verso la fine del mese, la situazione è ancora⁣ incerta e tutto da confermare.