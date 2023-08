Stiamo per entrare in una fase⁣ meteo caratterizzata⁤ da un calore estremamente ‍intenso per il periodo dell’anno. Un anticiclone⁢ di notevole intensità sta per influenzare il nostro clima, portando‌ temperature elevate sia di giorno che di notte. Questa situazione anomala merita una riflessione approfondita.

Un’estate che sembra ‌non voler finire

Un caldo anomalo per la fine dell’estate

La prima considerazione da fare riguarda ⁤l’anomalia che stiamo per vivere, degna di essere registrata negli ‌annali meteorologici: ⁤ci aspetta un caldo intenso, ma⁤ ciò che preoccupa è che l’Estate dovrebbe​ essere in fase di declino. Tuttavia, negli⁣ ultimi vent’anni, abbiamo assistito a anticicloni di ⁤dimensioni⁢ enormi anche a fine Agosto, e in alcuni casi ⁤addirittura in Settembre.

Non ‌è escluso ‍che il prossimo ⁣mese ci riservi scenari autunnali e un fresco anticipato,‍ come abbiamo discusso in altri ‌nostri articoli. Tuttavia,⁣ non ci soffermiamo su queste tendenze meteo a lungo termine,⁤ ma ci concentriamo sui prossimi 10 giorni,​ per i ⁤quali‍ le previsioni sono assolutamente chiare e definite.

Un modello meteo estremamente anomalo

Le⁢ altre due anomalie riguardano l’estensione e la durata. La prima è che coinvolgerà un’area vastissima:‍ non si limiterà ⁤al Bacino del ‌Mediterraneo, ma si estenderà fino alla Danimarca! Si tratta di‍ un’anomalia a livello europeo davvero eccezionale, il cui epicentro si trova tra Spagna e Francia, ‌con temperature record.

Per ragioni⁤ ovvie, le zone italiane che subiranno l’anomalia più intensa saranno il ‍Nord-Ovest, ​la Toscana e ⁢la Sardegna. Non che in altre​ regioni non farà ‌caldo, ma per il Meridione la ‍fase meteo sarà meno torrida rispetto a ​quella di Luglio.

Infine, ⁤la durata. 10 o 12 giorni di anticiclone di questa intensità rappresentano‍ una vera e propria anomalia climatica. Non c’è nulla di ‌normale in questo modello​ meteo e, purtroppo, dobbiamo prendere atto che ⁤queste configurazioni a larga⁢ scala diventeranno sempre‌ più frequenti nei​ prossimi anni.