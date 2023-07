Le condizioni meteo in Italia sono le solite: c’è un enorme promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, estremamente esteso e rovente. Il caldo intenso non dà e di certo darà tregua per giorni. Alla luce di ciò, bisogna prestare molta attenzione all’indice di disagio fisico. Ma di cosa stiamo parlando? Andiamolo a scoprire insieme in questo nostro nuovo approfondimento!

Indice di calore e temperatura percepita

Due indici utilizzati per valutare il benessere climatico dell’uomo in relazione all’umidità ed alla temperatura dell’atmosfera sono l’Humidex e la temperatura percepita.

Il primo cerca di calcolare un singolo valore che possa ben evidenziare il disagio che si verifica in giorni particolarmente umidi e, al tempo stesso, assolutamente caldi.

Come parametro meteo ufficiale, la temperatura percepita non esiste. Questo perché ognuno di noi percepisce in maniera diversa al caldo. Ma è opportuno fare un esempio pratico.

In una giornata la massima effettiva misurata risulta di 30 gradi: se tira vento e l’umidità è bassissima si sta benissimo (la cosiddetta “bella stagione” di una volta), mentre se il tempo presenta un’elevata umidità allora il caldo è opprimente.

I prossimi giorni: che indici di sopportazione!

Purtroppo, giungono pessime notizie dai modelli meteo. I vari indici di sopportazione del caldo dovrebbero essere piuttosto critici. Cosa vogliamo dire? Che se da un lato potremmo non raggiungere temperature di rilievo storico, dall’altro l’incredibile persistenza e il mix con l’umidità potrebbe far registrare indici di calore estenuanti.

Alla luce di tutto ciò, è necessario pertanto prestare attenzione per le persone fragili e coloro i quali devono lavorare nelle ore centrali sotto il sole. Un conto è avere temperature estive, un altro conto è quello di sopportare valori termici così estremi ai limiti dell’assurdo e particolarmente pericolosi per la salute umana. Quando finirà il tutto? Rimanete sintonizzati con noi per sapere l’evoluzione meteo!