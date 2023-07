METEO SINO AL 15 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Fa caldo sull’Italia e questa fase meteo ci accompagnerà praticamente per tutta la settimana. La fiammata africana è entrata nel vivo, con la potente rimonta dell’anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo Centrale. Le temperature sono già in forte risalita a partire dal Sud e soprattutto dalle due Isole Maggiori, con qualche picco sopra i 40 gradi.

All’inizio della nuova settimana l’anticiclone africano salirà ulteriormente in cattedra, comportando condizioni di tempo stabile con temperature che saliranno ancora di qualche grado. Il caldo si farà sentire anche al Nord in Val Padana, dove si potranno raggiungere i 37-38 gradi. Valori più alti, anche bei superiori ai 40 gradi, si dovrebbero toccare soprattutto in Sardegna e Sicilia sull’interno.

Il caldo non risparmierà nessuna parte d’Italia, con l’afa che salirà alle stelle causando forte disagio a causa della percezione termica più alta. Qualcosa comincerà a cambiare nel corso di metà settimana, quando l’anticiclone africano dovrebbe cedere parzialmente almeno sulle regioni settentrionali. Ci sarà così un probabile ritorno di temporali con rischio di fenomeni anche intensi.

Le temperature caleranno di qualche grado, con la calura che allenterà parzialmente la morsa. Il caldo si smorzerà lievemente anche sulle regioni centrali, mentre permarrà molto intenso al Sud, ancora con punte di 40 gradi. Solo sul finire della settimana si farà strada aria leggermente più fresca, ma il calo termico sarà del tutto temporaneo.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 10 Luglio: generalmente stabile ovunque, a parte temporanei annuvolamenti in montagna con qualche temporale isolato sulle Alpi Orientali.. Caldo ed afa in ulteriore intensificazione, con punte di 38 gradi e oltre sulle zone interne del Centro-Sud. In Sardegna si supereranno i 40 gradi.

Martedì 11 Luglio: molto sole e caldo intenso all’apice. Qualche temporale di calore sulle Alpi e localmente sui rilievi appenninici.

Mercoledì 12 Luglio: temporali sulle Alpi, in sconfinamento serale alle aree pedemontane.

Ulteriori tendenze meteo: temporanea maggiore attività temporalesca al Nord con caldo in leggera attenuazione. Possibili fenomeni violenti. Nulla cambierà al Centro-Sud, con caldo persistente sin verso il weekend.