Il 14 luglio 2023, il vulcano Shishaldin in Alaska, Stati Uniti, ha subito un’esplosione significativa alle 09:09 UTC. Il codice colore dell’aviazione rimane arancione.

Dettagli dell’esplosione

L’esplosione ha prodotto una nube di cenere che inizialmente ha raggiunto un’altezza di 9 a 12 km sopra il livello del mare e si è diretta a sud sopra l’Oceano Pacifico. Una seconda esplosione, più piccola, è avvenuta alle 15:10 UTC e ha raggiunto un’altezza di circa 4,5 km sopra il livello del mare.

Avvertimenti e segnalazioni

Il National Weather Service ha emesso un SIGMET per questi eventi e ha suggerito un’altezza massima della nube di cenere di 7,6 km sopra il livello del mare per la nube di cenere alla deriva. Le immagini delle webcam e le segnalazioni dei piloti mostrano continue emissioni di cenere a basso livello, compresa una piccola nube di cenere vicino alla cima intorno alle 18:30 UTC.

Consigli alla popolazione

Il 13 luglio 2023, l’Alaska Volcano Observatory (AVO) ha aumentato il codice colore dell’aviazione a arancione e il livello di allerta a Watch in risposta all’aumento dell’attività al vulcano Shishaldin. Si consiglia al pubblico di stare lontano dal vulcano e di essere consapevole del potenziale per la caduta di cenere nell’area. La cenere può causare problemi respiratori e può danneggiare veicoli e attrezzature.

Monitoraggio del vulcano

Le eruzioni del Shishaldin hanno prodotto in passato nubi di cenere minori e in alcuni casi significative. Questi possono verificarsi con poco preavviso. Shishaldin è monitorato da sensori sismici e infrasuoni locali, webcam e una rete geodetica telemetrica. La rete di monitoraggio locale è parzialmente compromessa, quindi l’AVO sta utilizzando anche reti geofisiche vicine, dati satellitari e dati infrasuoni e di illuminazione regionali per rilevare l’attività.

Sommario geologico

Shishaldin è il vulcano più alto e uno dei più attivi delle Isole Aleutine. L’alto vulcano di 2857 m, coperto da ghiacciai, è il più occidentale di tre grandi stratovulcani lungo una linea E-W nella metà orientale dell’Isola di Unimak. Gli Aleuti hanno chiamato il vulcano Sisquk, che significa “montagna che indica la via quando mi sono perso”. Un costante pennacchio di vapore si alza dal suo piccolo cratere sommitale. Costruito sopra un vecchio vulcano glacialmente dissezionato, è di età olocenica e in gran parte basaltico nella sua composizione.

Storia geologica

I resti di un vecchio vulcano ancestrale sono esposti sui lati ovest e NE ad un’altitudine di 1 500 -1 800 m. Ci sono oltre due dozzine di coni piroclastici sul suo fianco NW, che è coperto da massicci flussi di lava aa. L’attività esplosiva frequente, costituita principalmente da eruzioni di cenere stromboliane dal piccolo cratere sommitale, ma a volte producendo flussi di lava, è stata registrata dal XVIII secolo.