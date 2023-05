L’Italia, rinomata per la sua storia e cultura, sta guadagnando terreno anche nel campo dei grattacieli in Europa, con alcune città che presentano costruzioni di altezze notevoli, impensabili solo qualche decennio fa.

Skyline in trasformazione: i grattacieli più alti d’Italia

Ecco un elenco dei grattacieli più imponenti d’Italia, suddivisi per città.

Milano

Palazzo UniCredit. Situato nel quartiere di Porta Nuova, questo grattacielo è il più alto d’Italia, con la Torre UniCredit che raggiunge i 231 metri (spire inclusa). Inaugurato nel 2011, il complesso è stato progettato dallo studio Pelli Clarke Pelli Architects e ospita la sede centrale del gruppo bancario UniCredit. Le altre due torri, Torre B e Torre C, sono alte rispettivamente 100 e 50 metri. Il complesso è collegato alla vicina Piazza Gae Aulenti, punto di riferimento del quartiere.

Situato nel quartiere di Porta Nuova, questo grattacielo è il più alto d’Italia, con la Torre UniCredit che raggiunge i 231 metri (spire inclusa). Inaugurato nel 2011, il complesso è stato progettato dallo studio Pelli Clarke Pelli Architects e ospita la sede centrale del gruppo bancario UniCredit. Le altre due torri, Torre B e Torre C, sono alte rispettivamente 100 e 50 metri. Il complesso è collegato alla vicina Piazza Gae Aulenti, punto di riferimento del quartiere. Palazzo Lombardia. Questo edificio, alto 161 metri, è il centro amministrativo della Regione Lombardia. Inaugurato nel 2011, si impone nel panorama milanese come uno dei grattacieli più rilevanti.

Questo edificio, alto 161 metri, è il centro amministrativo della Regione Lombardia. Inaugurato nel 2011, si impone nel panorama milanese come uno dei grattacieli più rilevanti. Allianz Tower . Progettata dall’architetto giapponese Arata Isozaki, l’Allianz Tower è alta 209 metri e si è affermata come uno dei simboli del nuovo skyline milanese. Completata nel 2015, ospita la sede italiana dell’assicurazione Allianz.

. Progettata dall’architetto giapponese Arata Isozaki, l’Allianz Tower è alta 209 metri e si è affermata come uno dei simboli del nuovo skyline milanese. Completata nel 2015, ospita la sede italiana dell’assicurazione Allianz. Generali Tower. Conosciuta anche come “Lo Storto”, questa torre di 191 metri è stata progettata dall’architetto Zaha Hadid. Completata nel 2017, è sede italiana del Gruppo Generali.

Torino

Torre Intesa Sanpaolo. Questo grattacielo, alto 166 metri, domina il panorama torinese. Inaugurato nel 2015 e progettato dall’architetto Renzo Piano, ospita la sede centrale della banca Intesa Sanpaolo.

Milano (di nuovo)

Torre Diamante. Questo grattacielo di 140 metri, situato a Milano, è stato progettato dallo studio Kohn Pedersen Fox e inaugurato nel 2012. Ospita uffici e spazi commerciali.

Riflessioni finali

Nonostante l’Italia non sia un Paese noto per i suoi grattacieli, alcune città come Milano e Torino vantano edifici imponenti che simboleggiano modernità e innovazione, integrandosi al contempo con l’architettura storica italiana. Dai grattacieli di Palazzo Lombardia alla Torre Diamante, queste costruzioni testimoniano l’importanza crescente dell’Italia nel panorama architettonico internazionale.