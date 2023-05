L’incursione di disastrosi eventi meteorologici in Emilia Romagna ha spinto l’autorità comunale di Ravenna a introdurre misure precauzionali per le auto elettriche e ibride.

Una decisione precauzionale

A seguito della richiesta dei Vigili del Fuoco, è stata imposta una quarantena di due settimane per le auto elettriche e ibride coinvolte nell’alluvione. La precauzione si estende anche ai veicoli situati in aree ad elevata umidità, coinvolgendo sia i concessionari che i privati proprietari di veicoli elettrici o ibridi. Questi veicoli devono essere mantenuti all’aperto per quindici giorni, garantendo una distanza di almeno cinque metri da altri veicoli o strutture.

L’ordine pubblico e la viabilità

In merito alla viabilità, nel pomeriggio del 25 maggio 2023, il Comune di Ravenna ha annunciato la riapertura del transito nei ponti sullo scolo Lama in varie località, tra cui via Trieste, via Stradone e via Romea. Il peso massimo ammesso è di 3,5 tonnellate, escludendo quindi camion e Tir, e la velocità massima consentita è di 30 chilometri all’ora.

La sicurezza delle auto ibride e elettriche

Va sottolineato che le auto ibride e elettriche non presentano rischi maggiori in presenza di acqua. Le batterie di questi veicoli sono infatti progettate per resistere a tali condizioni. Le auto ibride e elettriche possono quindi circolare normalmente sotto la pioggia e non rappresentano un problema se si attraversano strade allagate.

Conclusioni

La decisione di mettere in quarantena le auto elettriche e ibride è una misura precauzionale, presa per gestire in modo sicuro le ripercussioni dell’alluvione in Emilia Romagna. Nonostante le difficoltà, la regione continua a mostrare resilienza di fronte a questa calamità naturale.