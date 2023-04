La transizione energetica è definita come il passaggio dall’utilizzo di fonti energetiche ad alta impronta carbonica (emissioni equivalenti di CO2) a quelle a basse emissioni. Spesso è adottata da Paesi tecnologicamente avanzati, con un alto impatto ambientale. In Italia è in atto da tempo

Efficienza energetica

L’efficienza è una delle componenti chiave della transizione energetica. Significa utilizzare meno energia per lo stesso lavoro o servizio. Ciò può essere realizzato attraverso l’uso di tecnologie più efficienti, cambiamenti nei comportamenti o una combinazione di entrambi.

Essa può contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tre modi: consentendo alle fonti di energia rinnovabile di sostituire le fonti fossili, riducendo il consumo totale di energia (operazione sempre più impossibile per via delle nuove esigenze dei Paesi emergenti) e migliorando il funzionamento delle infrastrutture esistenti.

I benefici

La decarbonizzazione (calo o annullamento dell’uso del carbonio fossile) comporta la riduzione della domanda di energia derivante dai combustibili fossili. Essi risultano principalmente carbone, petrolio e gas naturale.

I benefici sono numerosi: dalla riduzione delle emissioni inquinanti alla tutela dell’ambiente, dallo sviluppo economico alla creazione di nuovi posti di lavoro “verdi”.

Le sfide future

La sfida più grande nella transizione energetica sarà quella di cambiare il modo in cui produciamo e consumiamo energia. Questa sfida è dovuta al fatto che la maggior parte dell’energia è prodotta da fonti fossili come petrolio, gas e carbone che inquinano l’aria e rilasciano gas a effetto serra nell’atmosfera. Inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici causati dai gas a effetto serra sono due dei principali problemi ambientali del nostro tempo.

Ricordiamo che i cambiamenti climatici (che stanno veramente galoppando) sono una delle conseguenze dell’uso spropositato di emissioni climalteranti. Le future transizioni energetiche (e le energie in genere) dovranno garantire un elevato benessere, scarse emissioni e la pace tra popoli, minata dalle guerre per il petrolio.