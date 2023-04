Al di là dell’orbita di Nettuno c’è una regione denominata Cintura di Kuiper. Per chi non lo sapesse, non è altro che un anello di frammenti di ghiaccio che si è iniziato a formare sin dalla nascita del Pianeta. Questi corpi di ghiaccio incontaminati e puri si presentano in diverse dimensioni e forme.

Tali elementi, chiamati dagli esperti ‘oggetti trans-nettuniani” danno molti indizi agli astronomi riguardo alla formazione del sistema solare per come lo consociamo oggi.

Il James Webb Telescope: un gioiello che studia tante cose

Il James Webb Space Telescope inviato dalla NASA esaminerà i frammenti di ghiaccio incontaminato all’interno della cintura di Kuiper. Questo ha lo scopo di avere maggiori informazioni sul sistema solare e -non da ultimo- sugli periodi primordiali.

Jonathan Lunine, ricercatore e professore della Cornell University, ha spiegato che i frammenti di ghiaccio si trovano nel cosiddetto ‘cimitero’ del sistema solare e potrebbero rimanere lì per miliardi di anni.

Per studiare questi corpi così remoti verrà usata una tecnica chiamata spettroscopia, che cerca di dividere la luce in modo da captarne la proprietà dei suoi materiali, grazie alla divisione in singoli colori che viene effettuata.

Nuovi oggetti da scoprire

Un’altra tipologia di oggetti, chiamati centauri, si trovano tra Nettuno e Giove, ma questi al contrario dei frammenti di ghiaccio, sono stati cacciati dalla cintura di Kuiper milioni di anni fa. I centauri infatti si sono allontanati sempre più verso il Sole e hanno una loro traiettoria particolare.

Un altro corpo o frammento che verrà analizzato da Webb e studiato dai ricercatori è Tritone, una tra le più grandi lune di Nettuno. Al contrario degli altri frammenti si è avvicinato troppo a Nettuno e ne è stato “inglobato”. Quest’ultimo, attraverso la sua orbita, ha catturato il corpo di ghiaccio avvicinandolo a sé. Così è diventato una sorta di luna saturniana.