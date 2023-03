Con la Sardegna giungiamo a conclusione di questo lungo “Giro d’Italia” alla scoperta dei climi della nostra nazione, come vengono classificati secondo Köppen e quali cambiamenti stanno subendo in questi ultimi decenni.

Il clima mediterraneo di tipo Csa interessa quasi tutta la Sardegna. Il tipo Csb, con estate meno calda, interessa le zone interne di montagna e nella Sardegna settentrionale può arrivare a quote di alta collina. Nel sud dell’isola fa capolino anche il clima semi-arido.

Sassari, Alghero e Olbia : clima Csa

Sassari, Alghero, Porto Torres, Olbia e in generale la Sardegna settentrionale gode di clima mediterraneo, con estate calda e secca e inverno relativamente umido. Le precipitazioni aumentano nella zona di nord-est, dove ad Aggius, nell’entroterra, raggiungono circa i 1000 mm annui e a Palau, sulla costa, i 700 mm. Tuttavia, anche in queste zone più piovose il regime delle precipitazioni mantiene spiccate caratteristiche mediterranee, per cui il clima di quest’area si pone all’interno del tipo Csa.

Al contrario del Sud Italia peninsulare e della Sicilia, si osserva, negli ultimi decenni, una lieve riduzione delle precipitazioni.

Nuoro e la Sardegna interna : clima tra Csa e Csb

Salendo con la quota il regime delle precipitazioni rimane di tipo mediterraneo, con pronunciato minimo estivo e massimo invernale o tardo autunnale. Diminuendo le temperature, il clima tende a passare dal tipo Csa al tipo Csb, cioè con estate meno calda o fresca.

A Nuoro, a 550 metri sul livello del mare, l’estate è ancora sufficientemente calda per avere un tipo di clima mediterraneo con estate calda. Ad una quota simile, lo stesso vale per Tempio Pausania e Macomer. Nel nord della Sardegna il passaggio al clima Csb (mediterraneo con estate fresca) si può stimare che avvenga attorno ai 600-700 metri di quota, mentre procedendo verso sud la quota limite dovrebbe salire di 100-200 metri.

A 1030 metri di quota, Fonni ha una temperatura del mese più caldo di +21°C, e con un regime delle piogge di tipo mediterraneo ha un clima di tipo Csb (mediterraneo con estate fresca). Alla stessa quota, in Sicilia troviamo ancora il tipo di clima Csa (vedi Prizzi).

A sud del Gennargentu, a Perdasdefogu, 600 metri s.l.m., il clima è ancora di tipo Csa, con temperatura del mese più caldo attorno ai +23°C e un regime delle precipitazioni con pronunciato minimo estivo e massimo invernale.

Oristano e la costa occidentale: clima Csa

Anche Oristano presenta il tipico clima mediterraneo, con pronunciato minimo estivo delle precipitazioni e massimo invernale.

Le stesse caratteristiche di clima di tipo Csa le troviamo un po’ più nell’entroterra a Guspini, e nel sud-ovest a Sant’Antioco. Anche in questa zona si riscontra la tendenza a una diminuzione delle precipitazioni.

Tortolì e l a costa orientale: clima Csa

La costa orientale è mediamente un po’ più piovosa di quella occidentale e le precipitazioni annuali si portano, in alcuni punti, anche oltre i 600 mm. Il regime delle precipitazioni è sempre quello tipico mediterraneo, con pronunciato minimo estivo e massimo invernale, pertanto il clima è di tipo Csa.

Cagliari e la Sardegna meridionale: clima tra Csa e BSk o BSh

A Cagliari piove poco e fa caldo e negli ultimi decenni piove ancora meno e fa ancora più caldo. Stando ai parametri della classificazione di Köppen, il clima di Cagliari più che tipicamente mediterraneo è semi-arido (tipo BSk).

Pochi chilometri più nell’entroterra, a Decimomannu, piove un po’ di più e il clima è classificabile come mediterraneo (tipo Csa).

Sono modeste differenze nelle precipitazioni che determinano il cambio da un tipo di clima a un altro, sempre seguendo rigidamente la classificazione proposta da Köppen. Quando ci imbattiamo nei climi semi-aridi lungo le coste del mediterraneo, come nel caso di Cagliari, si tratta sempre di climi che rientrano “anche” nei parametri del clima mediterraneo di tipo Csa.

Salvo qualche eccezione, come Lampedusa o Capo Carbonara, in cui piove talmente poco per cui anche l’indice di De Martonne, segnalando valori attorno a 10, ci informa che ci troviamo davvero al cospetto di climi classificabili più come aridi che come mediterranei.

Con la Sardegna si conclude questa serie di articoli dedicata al clima italiano, a come si classifica in base alle categorie di Köppen e a come sta cambiando.