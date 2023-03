Schermare il Sole con la polvere della superficie della Luna. Un modo per fermare il riscaldamento globale? No non è uno scherzo, ma una realtà. I ricercatori ci stanno pensando seriamente. Essa proviene dell’Università dello Utah e del Center for Astrophysics (Harvest & Smithsonian). Vediamo in cosa consiste.

Le modalità

Raccogliere la polvere dalla superficie lunare e lanciarla in un’orbita stabile attorno alla Terra, col fine di schermare parte della luce del Sole, facendola riflettere indietro. Il metodo pubblicato su PLOS Journal è il più “realizzabile” finora mai fatto e sarebbe perfino meno dispendioso di creare enormi schermi riflettenti extra terrestri, oppure immagazzinare nel suolo CO2.

Ma funzionerà?

A parte la fattibilità, logistica ed economica, ma la risposta più evidente è: ma funzionerebbe davvero? Come si può pensare di mettere in orbita attorno alla terra un’immensa nube di polvere, migliaia di tonnellate extra terrestri?

Ma poi, l’uomo riuscirebbe a modificarla oppure non si avrebbe nessun tipo di controllo? L’operazione tra l’altro necessiterebbe di una fantomatica super stazione sulla Luna, dotata di un sistema per sparare la polvere verso di noi, per oltre 300 mila chilometri. Insomma, per dirla tutta, ci pare un po’…estrema e ben poco realizzabile.

Le vere sfide

Al di là di questa sorta di “ombrello di polvere lunare”, che per noi rimane solo una teoria molto fantasiosa, ci si domanda su come fermare il riscaldamento globale. Non certo non tali modalità da film di fantascienza, come “Star Wars” o “Guerra dei Mondi”, ma con misure reali e drastice da prendere a casa nostra.

Degli esempi? Limando le emissioni, facendo trattati mondiali, diminuendo il consumo di suolo, fermando la sovrappopolazione, stoppando la deforestazione, riciclando e risparmiando sulle grandi scelte, effettuando la transizione energica. Insomma la lista è lunga e decisamente più intelligente e realizzabile che proporre idee così strampalate…non trovate, cari lettori?