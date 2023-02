Circa sessant’anni fa fu raggiunto l’accordo di condivisione dell’acqua definito il più generoso al Mondo. In base al trattato sulle acque dell’Indo, l’India a monte lascia scorrere il sistema a sei fiumi del grande Indo e cedere acqua a valle al Pakistan. Ma i ripetuti tentativi del Pakistan di utilizzare il trattato per contrastare gli sforzi dell’India per mantenere sicure le sue risorse idriche hanno spinto l’India a riconsiderare la sua munificenza.

Di recente l’India ha notificato al Pakistan la sua intenzione di negoziare nuovi termini per la navigazione interna. Nella sua forma attuale, il trattato consente alla Banca mondiale di deferire eventuali divergenze tra India e Pakistan a esperti internazionali neutrali, quali il tribunale arbitrale dell’Aia. Ma l’India sostiene che i ripetuti appelli del Pakistan alla mediazione internazionale per bloccare il progetto idroelettrico di medie dimensioni dell’India sulla base di obiezioni tecniche è un abuso e persino una violazione della clausola di risoluzione delle controversie del trattato.

Lo scorso ottobre la Banca mondiale ha nominato un esperto neutrale e un arbitro in due processi separati per risolvere le divergenze con il Pakistan sui progetti idroelettrici di Kishenganga e Ratle in Jammu e Kashmir, in India. L’India sostiene che il procedimento del tribunale arbitrale, iniziato due giorni dopo la notifica al Pakistan, ha violato la disputa e quindi lo sta boicottando. Da parte sua, la Banca mondiale riconosce che la realizzazione di entrambi i processi presenta sfide per entrambe le parti sia pratiche che legali.

Il piano di rinegoziazione dell’India, che si concentra sul divieto a terzi di intervenire nelle controversie bilaterali nell’ambito dell’IWT (trattato delle acque), sembra essere una risposta diretta a questi sviluppi. Tuttavia, l’India sa bene che è improbabile che il Pakistan accetti i negoziati. Ciò dimostra che il recente avvertimento dell’India al Pakistan è solo una mossa preliminare.

Ma c’è il problema terrorismo che si pone avanti a tutto da parte dell’India.

Quando l’IWT è stato firmato nel 1960, le relazioni sino-indiane erano tese; quindi, l’India ha effettivamente cercato di scambiare acqua per la pace con il Pakistan, un altro importante vicino. L’IWT, in cui l’India possiede meno del 20% delle acque totali del bacino, è l’unico accordo internazionale sull’acqua che incarna lo stretto principio di sovranità, in base al quale i paesi a monte accettano di rinunciare a un uso sostanziale del sistema fluviale a beneficio delle loro controparti a valle.

Ma l’accordo sembra aver solo suscitato l’interesse del Pakistan nella regione di Jammu e Kashmir amministrata dall’India, attraverso la quale scorrono tutti e tre i principali fiumi del sistema del fiume Indo. Cinque anni dopo, nel 1965, il Pakistan lanciò una guerra di incursioni, il secondo scontro tra i due paesi sullo status della regione.

Allo stesso tempo, la navigazione interna ha dato al Pakistan l’accesso alle vaste risorse idriche di Jammu e Kashmir, la principale risorsa naturale della regione. Ciò ha frenato lo sviluppo economico, ha portato a croniche carenze di energia e ha alimentato il malcontento popolare nella regione. Mentre l’India cerca di affrontare la crisi energetica della regione costruendo centrali idroelettriche fluviali, che il Trattato dell’Indo consente e non altera sostanzialmente i flussi d’acqua transfrontalieri, il Pakistan sta facendo tutto ciò che è in suo potere per bloccare il progresso.

Ironia della sorte, i funzionari e i legislatori pakistani a volte hanno lanciato i propri appelli a rinegoziare il TTI, e il Senato pakistano ha persino approvato una risoluzione nel 2016 per emendare il trattato e creare nuove disposizioni a favore del Pakistan. Ma lungi dal favorire gli interessi del Pakistan, queste azioni ricordano semplicemente che il Trattato dell’Indo è diventato un fardello sul collo del loro paese in un’era di crescente stress idrico.

Ad essere onesti, il Pakistan ha molti problemi legati all’acqua. Si è aperto un grave divario tra le province inferiori e superiori del Punjab, che consuma la maggior parte delle acque dell’Indo per sostenere le sue pratiche agricole morigerate. La deviazione dell’acqua nel Punjab, aiutata dalle mega-dighe sostenute dalla Cina nella parte pakistana del Kashmir, inclusa la gigantesca diga Diamer Bhasha, sta trasformando il delta dell’Indo in paludi salate, causando un grave disastro ecologico.

Ma niente di tutto questo è colpa dell’IWT, ed è chiaramente nell’interesse del Pakistan preservare l’IWT. Per fare questo, il Pakistan deve smettere di concentrarsi solo sui suoi diritti previsti dal trattato e trascurare le sue responsabilità.

Una serie di azioni dannose per l’India, che non sarebbe in grado di avviare delle ritorsioni bloccando l’acqua del fiume che scorre verso il Pakistan, poiché l’India non dispone del tipo di infrastruttura idroelettrica di cui avrebbe bisogno e non ha intenzione di modificarla. Ma consentirebbe all’India di portare avanti progetti idroelettrici nonostante le obiezioni del Pakistan.

Affinché qualsiasi trattato sopravviva, i vantaggi che conferisce a tutte le parti devono superare gli obblighi e le responsabilità che impone. La navigazione interna è ben lungi dal soddisfare questo standard in India e finora l’India non ha tratto alcun vantaggio reale. Il Pakistan, che ha beneficiato enormemente di quello che è stato descritto come il trattato sull’acqua di maggior vantaggio al mondo, ha forti incentivi ad abbandonare il suo approccio bellicoso e abbracciare il compromesso e la cooperazione necessari per salvarlo.

Insomma, la lotta India Pakistan non porterebbe benefici a nessuno.