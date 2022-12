Le proiezioni stagionali sono sempre lì, come una spada di Damocle sulle nostre teste. Per chi non lo sapesse si tratta di proiezioni modellistiche votate all’Alta Pressione, quindi verso un Inverno simile a quello dell’anno scorso. Vi ricordate le condizioni meteo climatiche? Spesso anticicloniche, scarne di precipitazioni e con temperature superiori alle medie stagionali.

Beh, anche quest’anno la solita minestra. Eppure, come sempre, vi sono degli elementi che possono far pendere l’ago della bilancia nell’altra direzione. Stiamo parlando delle dinamiche del Vortice Polare, indispensabili per capire quale sarà l’esito stagionale. Ed allora, proviamo a capire cosa sta accadendo.

Partiamo dal presupposto che sino a questo momento abbiamo avuto un Vortice debole e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il freddo artico, possente, che ha preso il sopravvento in Europa – e che sta avendo dei risvolti anche sulle nostre regioni – è frutto di tale debolezza.

Riscossa Vortice Polare

Fino a qualche giorno le proiezioni modellistiche continuavano a sostenere la tesi di ulteriori disturbi in seno al Vortice Polare, con conseguente dinamicità invernale. Ipotesi che al momento non è ancora tramontata, ma nelle ultime ore sono emersi degli elementi nuovi, che debbono portarci a una riflessione.

Il Vortice Polare potrebbe essere in grado di reggere l’urto, se così fosse potrebbe accelerare ed ecco che a quel punto la rimonta anticiclonica della prossima settimana potrebbe durare più del previsto.

Non solo, se dovesse riuscire ad accelerare – approfondendosi – le ripercussioni potrebbero essere notevoli anche nel mese di gennaio. Tuttavia, giusto dirlo, in questo momento non mancano le incertezze e le Alte Pressioni sembrano ancora intenzionate a mettere i bastoni tra le ruote a una manovra che se dovesse riuscire potrebbe compromettere un’altra stagione invernale.

Speriamo di no, speriamo che la dinamicità osservata in questi giorni possa proseguire e possa spalancare le porte ad altre irruzioni fredde capaci di rinvigorire l’Inverno. Soprattutto capaci di sovvertire le proiezioni stagionali, altrimenti deleterie.