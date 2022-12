Non manca molto, ancora qualche settimana e capiremo se le deleterie proiezioni modellistiche stagionali si concretizzeranno oppure no. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che tali modelli ipotizzavano un Inverno simile al precedente, se non addirittura peggio.

Diciamo che al momento le condizioni meteo climatiche hanno preso una strada non gradevole, strada che se potrebbe condurci alla conferma di un Inverno peggio del precedente. Perché se è vero che la prima metà di dicembre sembrava poter far pendere l’ago della bilancia stagionale in altra direzione è altrettanto vero che la seconda metà mensile sta ricalcando le orme di quanto osservato negli ultimi 2 anni.

Ed allora, cosa potrebbe salvarci? Beh, sicuramente il Vortice Polare e tutto ciò che vi gira attorno. Ricorderete che in Autunno, allorquando iniziammo a seguire le dinamiche atmosferiche, evidenziammo come il Vortice Polare rappresenti la variabile impazzita che potrebbe spingere la stagionalità in un senso o nell’altro.

In questo momento siamo in presenza di Vortice estremamente forte e che sta provando in tutti i modi a condizionare la troposfera. L’effetto è sotto gli occhi di tutti: Anticiclone.

Nelle prossime settimane, anzi nella prima metà di gennaio, potremmo assistere a un temporaneo indebolimento del Vortice stesso a causa di disturbi provenienti proprio dalla troposfera. I flussi di calore dovrebbero riattivarsi, ma dovremo capire se avranno la capacità di convergere verso il core del Vortice o se risulteranno divergenti.

Nel primo caso potremmo registrare un collasso del Vortice Polare o comunque un netto indebolimento strutturale, nel secondo caso potremmo assistere a una nuova accelerazione del Vortice con nuove rimonte anticicloniche e Inverno praticamente al capolinea.

La speranza è che si possa andare in direzione della prima ipotesi, perché a quel punto l’Inverno potrebbe realmente prendere il sopravvento e rifarsi di proiezioni che ad oggi lo vorrebbero assente e pressoché inutile.