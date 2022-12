METEO SINO AL 21 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il maltempo torna picchiare duro sull’Italia, per una nuova perturbazione che condiziona pesantemente il meteo al Centro-Nord. La Penisola è decisamente spaccata in due, con il Nord in un contesto più rigido invernale ed il resto del Paese alle prese con clima mite e persino caldo anomalo sulle regioni del Sud per via di flussi africani.

Il freddo nei bassi strati permette alla neve di scendere fino in pianura su qualche zona del Nord-Ovest, in primis sul Piemonte. Il concomitante richiamo d’aria molto più mite in quota favorisce il fenomeno del gelicidio, la cosiddetta pioggia che gela a contatto col suolo per via di temperature sottozero, lungo i fondovalle dell’Appennino Settentrionale, specie in Liguria.

Venerdì continueranno ad imperversare piogge e rovesci stavolta più localizzati sulle regioni centrali, in Sardegna e sul Nord-Est, poi questa fase turbolenta dove lasciare spazio ad un progressivo miglioramento nel weekend, con l’anticiclone in rimonta a partire da domenica che aprirà una fase più stabile.

Il dominio dell’alta pressione raggiungerà il top all’inizio della prossima settimana, quando il fenomeno principale potrebbe essere costituito dalle nebbie fitte attesa sulla Pianura Padana, con forti inversioni termiche e gelate. Il clima sarà mite altrove, specie di giorno. Quest’alta pressione sembra destinata a cedere già dal 21-22 dicembre, sotto il pressing del flusso perturbato atlantico.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 16 Dicembre: la perturbazione insisterà con la parte più attiva sul Centro Italia, con piogge e temporali più intensi tra Toscana, Umbria, Marche e parte ovest della Sardegna. Precipitazioni intermittenti le ritroveremo anche tra Nord-Est, Lombardia orientale e Liguria di Levante, con neve sulle Alpi a bassa quota sui confini. In serata rovesci verso il Sud tirrenico.

Sabato 17 Dicembre: graduale miglioramento, ma ancora variabilità e scrosci di pioggia più probabili tra Nord-Est e Centro-Sud, specie sui versanti adriatici e appenninici. Rovesci colpiranno inizialmente anche Campania e Calabria, ma in attenuazione in giornata.

Domenica 18 Dicembre: il bel tempo prenderà piede, con ampie schiarite a parte annuvolamenti e qualche piovasco sul basso versante adriatico. Tornano le nebbie sulle pianure del Nord.

Ulteriori tendenze meteo: stabilità anticiclonica in consolidamento per l’avvio di settimana, con sole e clima mite diurno. Nebbie fitte in Val Padana. Un nuovo peggioramento è atteso nel corso di metà settimana.