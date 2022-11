Torna un po’ di pioggia nei prossimi giorni, anche se saranno poche le regioni che potranno godere di un tale lusso! E sì, perché coi tempi siccitosi che stiamo vivendo la pioggia ormai è divenuta un bene sempre più prezioso. Anche se sarebbe il caso di dire un evento sempre più raro.

Al momento l’Italia gode di una parziale copertura anticiclonica soprattutto sulle regioni del Centro e del Sud dove in queste ultime 24 ore si sta nuovamente registrando un generale rialzo delle temperature. Continua invece a fare un po’ più fresco al Nord o addirittura freddo di notte e al primo mattino.

Già dalle prossime ore però, il meteo comincerà a dare segnali di agitazione sulle regioni di Nordovest per effetto di una debole perturbazione in avvicinamento dall’Atlantico capace di portare già qualche debole pioggia tra il pomeriggio e la sera proprio su questi settori.

Proseguirà invece un mite bel tempo sul resto del Paese dove ci attendiamo anche un generale ed ulteriore rialzo delle temperature in particolare sulle due isole Maggiori dove si potranno nuovamente indossare gli abiti leggeri. Insomma, qui il clima sarà ben lungi dell’essere autunnale.

La perturbazione proseguirà poi il suo viaggio in quel di Giovedì verso levante. Il tempo si manterrà instabile a tratti piovoso sulle regioni di Nordest mentre la pioggia raggiungerà anche alcune aree del Centro specie la Toscana dove potrà anche scoppiare qualche temporale. Non accadrà nulla invece sulle regioni del Sud e sulle isole Maggiori dove proseguirà ancora un caldo bel tempo.

Entro sera il quadro meteorologico andrà poi rapidamente migliorando a partire dalle regioni del Nordest a garanzia di un ritorno ad un contesto meteo decisamente tranquillo per tutti in quel di Venerdì.

Si preannuncia dunque un mite weekend di sole per tutti? Forse no! Solo il Sabato potrebbe trascorrere più tranquillo specie al Centro-Nord in quanto da Est sembra arrivare di gran carriera un freddo vortice ciclonico. Attendiamo tuttavia ulteriori conferme dai principali centri di calcolo.