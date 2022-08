METEO SINO AL 23 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo inizia a deteriorarsi sulle regioni di Nord-Ovest, per effetto della parte avanzata di un fronte perturbato legato ad una saccatura atlantica in approfondimento verso Francia e Penisola Iberica. La stessa saccatura sta determinando un richiamo di correnti molto calde dal Nord Africa con impennata termica soprattutto al Sud e sulle due Isole Maggiori.

L’ondata di caldo sarà intensa ma breve, con punte sino a 43-44 gradi giovedì in Sicilia. Sempre nel corso di giovedì entrerà il ramo intenso della perturbazione atlantica con piogge e forti temporali al Nord e parte del Centro Italia. Questa fase particolarmente instabile sarà caratterizzata da fenomeni localmente violenti con rischio elevato di grandine anche di grossa taglia.

Le correnti fresche dilagheranno progressivamente su tutta Italia, portando un break dell’Estate. I venti caldi di scirocco inizieranno ad essere spodestati da correnti più fresche di maestrale sui bacini occidentali. Il grande caldo, nel corso di venerdì, batterà in ritirata anche dalle regioni dell’estremo Sud. Negli ultimi giorni della settimana è attesa una fase di tempo estivo più gradevole.

Nel corso del weekend è attesa una nuova rimonta dell’alta pressione di matrice più prettamente azzorriana, che favorirà uno scenario più stabile a parte qualche acquazzone diurno su Alpi ed Appennino. Le temperature risaliranno di qualche grado, ma non sono attesi particolari eccessi di caldo con picchi massimi non oltre i 32-33 gradi.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 18 Agosto: brutto tempo fin dal mattino su buona parte del Nord, specie a ridosso delle aree alpine e prealpine, poi in giornata è attesa un’ondata di temporali violenti in estensione dal Nord-Ovest al Nord-Est con possibili nubifragi persino in Val Padana. Entro fine giornata rovesci e temporali coinvolgeranno anche Toscana, Umbria, Alto Lazio, settori settentrionali di Marche e Sardegna. Sul resto d’Italia sole prevalente, a parte velature medio-alte. Caldo intenso al Sud.

Venerdì 19 Agosto: il fronte instabile insisterà tra Nord-Est, Liguria, ovest Sardegna e Centro Italia, con qualche pioggia o temporale. Un po’ di variabilità anche al Sud, con acquazzoni più probabili sull’area del basso versante tirrenico. In giornata brevi e sporadici rovesci colpiranno anche fra Basilicata e Puglia. Migliora entro sera, deciso refrigerio anche al Sud.

Sabato 20 e Domenica 21 Agosto: torna il sole quasi ovunque nel weekend grazie all’anticiclone delle Azzorre, con caldo senza eccessi. Non mancheranno sporadici temporali diurni su Alpi e Appennino, ma localmente anche sul Nord-Est. Rovesci potranno sconfinare sulle coste del Basso Tirreno.

Ulteriori tendenze meteo: il dominio anticiclonico potrebbe consolidarsi nel corso della prossima settimana, con probabile nuova spinta del promontorio subtropicale che riporterebbe il caldo alla ribalta a partire dal 23 Agosto.