L’anticiclone africano è tornato protagonista assoluto della scena meteo sul Mediterraneo, con la risalita di masse d’aria direttamente dall’entroterra sahariano. Gran parte d’Italia è alle prese con l’intensa ondata di caldo derivante da questo flusso nord-africano, che non sarà così persistente come avveniva in precedenza.

Le temperature si sono impennate sino a picchi superiori ai 40 gradi in Sardegna. Lo scirocco rovente porterà altissime temperature anche in Sicilia e sul resto del Sud con picchi over 40°C. La fiammata africana sarà momentanea e non riguarderà certo allo stesso modo l’intera Penisola.

Il flusso di calore è innescato dall’approfondimento di una saccatura atlantica sull’Europa Occidentale. Questa stessa saccatura è in lenta progressione verso levante con l’ingresso di masse d’aria più fresche ed instabili che guadagneranno terreno sull’Italia, facendo espandere il guasto meteo già in atto al Nord-Ovest.

Refrigerio e fenomeni meteo estremi

L’Italia sarà così spaccata in due nella giornata di giovedì, con il grande caldo al Sud e l’arrivo di temporali localmente forti al Centro-Nord dove è atteso un calo delle temperature. Nel frattempo venti di Maestrale si inizieranno ad affacciare in Sardegna e sui bacini più occidentali, spodestando le correnti sahariane.

Questi contrasti termici così esplosivi scateneranno inevitabilmente dei temporali anche violenti, considerando peraltro l’energia in gioco portata dai mari molto caldi e non solo dal venire a contatto delle due masse d’aria così eterogenee.

Il crollo termico si concretizzerà nel corso di venerdì un po’ su tutto il Centro-Sud. Un po’ di caldo resisterà tra Puglia, Calabria e Sicilia, con qualche punta superiore ai 35 gradi in attesa del rapido refrigerio. La colonnina di mercurio crollerà di più di 10 gradi rispetto al momento apicale del caldo sahariano.

Nel weekend le temperature si assesteranno, con ulteriori lievi flessioni al Sud. Un progressivo rialzo termico si avrà al Nord come conseguenza del ritorno del sole, ma avremo valori solo di poco superiori alla media e senza particolari eccessi di calore.

La tendenza successiva vedrà invece il progressivo ritorno del caldo a partire dal Nord e dall’alto versante tirrenico. Una nuova rimonta anticiclonica subtropicale andrà infatti a caratterizzare l’evoluzione meteo della prossima settimana.