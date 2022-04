Tanti si chiedono che Estate ci aspetta e, ben consci dei limiti delle previsioni meteo stagionali, proviamo ad avvalerci delle proiezioni climatiche stilate dal massimo leader nel settore, il Centro Meteo Europeo con sede a Reading. Le ultime elaborazioni non sembrano lasciare spazio a dubbi.

Le temperature del trimestre estivo si presenteranno generalmente al di sopra della media in gran parte dei paesi centro-meridionali europei. Il caldo eccessivo sarebbe più incisivo lungo la fascia compresa dalla Penisola Iberica ai Balcani, passando per l’Italia, con anomalie complessive trimestrali fino ad 1,5/2°C sopra media.

Diversa la situazione dell’Europa Settentrionale, dove le temperature estive si presenteranno generalmente prossime alla norma, presumibilmente per il costante flusso delle correnti fresche ed instabili d’origine nord-atlantica.

Ci sarebbero pertanto forti possibilità di un predominio anticiclonico su gran parte dell’Europa Meridionale. Si tratterebbe in tal senso di un anticiclone molto caldo, quindi con fiammate roventi dal Sahara che potrebbero rivelarsi molto frequenti.

Caldo e clima estivo arido, con pochi temporali

La forza schiacciante dell’anticiclone sul Sud Europa determinerebbe un’estate siccitosa sull’area mediterranea, dalla Spagna fino ai Balcani, compresa l’Italia. Ci sarebbe quindi meno spazio per fasi temporalesche degne di nota alle nostre latitudini.

Tra l’altro, la massima anomalia per la penuria di precipitazioni riguarderebbe il Nord Italia, in primis i settori alpini e prealpini. Questa non rappresenta certo una bella notizia, considerando la grande siccità che ancora impera sul Settentrione ed in particolare sul Nord-Ovest.

Allo stato attuale, l’estate potrebbe essere tempestosa sul nord della Francia, la Germania settentrionale e la Polonia, laddove saranno più evidenti i contrasti di masse d’aria diverse. Precipitazioni sopra la norma riguarderebbero anche le Isole Britanniche e la Scandinavia.

Ricordiamo che queste previsioni a lungo termine sono da intendersi come tendenza generale suscettibile di variazioni, sulla quale non fare affidamento per programmare attività o vacanze. Ricordiamo che anche un anno fa si prevedeva un’estate caldissima, ma poi tali proiezioni si sono ridimensionate.

Non possiamo negare che il riscaldamento globale sta provocando un innalzamento delle temperature medie fortissimo anche nel Mediterraneo. Inverni meno freddi estati infuocate. È questo lo scenario a cui ci stiamo abituando, che potrebbe peggiorare ulteriormente nel corso dei prossimi anni.