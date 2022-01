L’Italia e gran parte d’Europa hanno vissuto un Capodanno eccezionalmente caldo per via di un potente anticiclone alimentato da aria calda di matrice subtropicale. Questo esteso anticiclone sul Continente Europeo ha dirottato aria fredda molto ad est, tra Russia e Mar Nero.

L’aria fredda d’estrazione artica è sprofondata peraltro molto a sud, invadendo non solo parte della Turchia ma anche i paesi del Medio Oriente. Nella notte di Capodanno nevicate abbondanti sono cadute nella zona di Tabuk, in Arabia.

Pur trattandosi di un’area montagnosa, nevicate così abbondanti non sono così frequenti. A dispetto di quanto si crede, le nevicate si verificano ogni inverno nelle aree montuose dell’Arabia e rappresentano un’attrazione turistica per la popolazione dell’area, non certo avvezza a vedere la neve.

Le nevicate più abbondanti sono state registrate a Jabal Al-Lawz, che si trova su una catena montuosa a circa 2500mt vicino al confine giordano e a 200 km a Nord-Ovest di Tabuk. Vedere la neve depositarsi su un terreno arido fa sempre il suo effetto suggestivo.

La neve in questa località è attesa con trepidazione ogni anno. In questo caso si è rivelata eccezionale l’intensità del fenomeno, tanto che le immagini dei paesaggi abbondantemente innevate si sono diffusi in modo virale sui social.