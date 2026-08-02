L’escursione in montagna che diventa una notte da incubo

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Due della notte, Gruppo del Catinaccio, confine fra Trentino e Alto Adige. Due escursionisti in maglietta, pantaloncini corti, scarpe da ginnastica e un k-way leggero, vengono issati su un elicottero dopo ore passate bloccati su un ghiaione vicino alla Croda dei Cirmei, a circa 2.600 metri. Avevano completato la ferrata del Catinaccio d’Antermoia. Sulla via del ritorno hanno imboccato il sentiero sbagliato. Il resto lo ha fatto il buio, il freddo e un equipaggiamento pensato per una passeggiata in centro di una città turistica, non per una notte all’aperto in quota. Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, attivando la Stazione Centro Fassa, li ha recuperati poco dopo le 2 di notte, sbarcando un tecnico in hovering a pochi metri da loro.

Non è un episodio isolato. È la fotografia più recente di un problema che si ripete ogni estate sulle Alpi: la distanza enorme fra quello che la gente immagina della montagna estiva e quello che la montagna, in quota, effettivamente offre.

Un ambiente che non perdona

Parlare di quote oltre i 2.500 metri significa parlare di un ambiente preciso: al di sopra del limite del bosco, spesso già dentro la fascia alpina vera e propria, dove la vegetazione si fa rada, il terreno diventa roccia, ghiaione, nevai residui anche a Luglio inoltrato, e le condizioni meteo smettono di somigliare a quelle di fondovalle. In Trentino-Alto Adige, in Veneto, così come su gran parte dell’arco alpino occidentale, questa fascia comprende i gruppi dolomitici più frequentati (Catinaccio, Sella, Pale di San Martino), le creste delle Alpi Giulie e Carniche in Friuli, e naturalmente i grandi massicci occidentali fra Piemonte e Valle d’Aosta. Chi cammina lì sopra non è più in un paesaggio addomesticato dai rifugi e dalle piste. È in un territorio che segue una regola, la prudenza e prevenzione.

Il clima in quota, con i numeri veri

Qui i numeri contano più delle sensazioni. Il gradiente termico verticale medio della troposfera, secondo la definizione fisica riportata anche dall’Enciclopedia Libera, è di circa 6,5°C ogni 1.000 metri di dislivello: un dato che deriva dagli standard dell’atmosfera tipo utilizzati in meteorologia. Tuttavia, si riduce alla metà in condizioni di umidità atmosferica satura, ma il punto è che in montagna, ogni 1000 metri di quota la temperatura è sensibilmente differente dal punto precedente più a valle. Tradotto in pratica: una giornata che a valle segna 28°C può facilmente scendere sotto i 10°C a 2.600 metri, e la notte, se il cielo è sereno e il calore si disperde rapidamente, la temperatura può avvicinarsi a 0°C anche in pieno Agosto.

Meteotrentino, il servizio meteorologico ufficiale della Provincia autonoma di Trento, ricorda come ogni 100 metri di dislivello corrispondano a circa 0,6-0,7°C di calo termico, un valore che nella pratica escursionistica va sempre arrotondato per eccesso quando si valuta cosa mettere in valigia.

C’è poi la variabile più insidiosa: il temporale pomeridiano. Sulle Alpi, l’aria calda che sale dai fondovalle nelle ore centrali della giornata incontra masse più fredde in quota, e genera instabilità atmosferica che può degenerare in pochi minuti in rovesci, grandine e fulmini. Un approfondimento recente ha spiegato bene come i temporali estivi producano scariche elettriche particolarmente intense proprio a causa dell’orografia alpina, che accelera le correnti ascendenti. Non è un caso che chi programma un’escursione lunga, in quota, punti sempre alla partenza dell’alba: raggiungere la vetta o il valico più tardi delle 13 significa esporsi proprio nella finestra in cui il rischio cresce.

Cosa racconta chi in quota c’è finito impreparato

Capita spesso, a chi sceglie le Alpi per le vacanze di Luglio e Agosto, di partire con il cielo terso su un versante e ritrovarsi, un’ora dopo, sotto un acquazzone che grandina. È l’errore più comune fra chi conosce le Alpi solo attraverso le fotografie: pensarle come una versione più fresca del mare. Non lo sono. Un gruppo di turisti fermatosi in un rifugio del Trentino, durante un temporale estivo particolarmente violento, ha raccontato di aver visto la temperatura scendere di quasi dieci gradi in meno di venti minuti, mentre la grandine copriva il sentiero di ghiaccio bianco anche a metà Agosto.

E poi ci sono le funivie. Chi sale ai ghiacciai alpini con l’idea di una gita fresca, in sandali e maglietta, spesso non considera che l’impianto può fermarsi. Non è raro che raffiche di vento improvvise o un fronte temporalesco costringano gli operatori a interrompere il servizio, lasciando i visitatori bloccati in quota per ore, con temperature che nel frattempo sono scivolate verso lo zero. Chi si è trovato in questa situazione racconta la stessa sensazione: l’aria che pizzica appena il sole sparisce dietro le nuvole, molto più in fretta di quanto ci si aspettasse partendo dalla valle.

L’equipaggiamento che fa davvero la differenza

Non servono formule vaghe come “clima mite”: serve sapere cosa mettere nello zaino. Per un’escursione oltre i 2.500 metri, anche in piena estate, un capo caldo in pile o lana, una giacca a vento impermeabile, guanti leggeri e un cappello servono sempre, non “in caso di maltempo”. Le scarpe da trekking con suola scolpita, non le scarpe da ginnastica, riducono il rischio di scivolate su ghiaioni e nevai residui. E chi parte per una ferrata o un percorso lungo dovrebbe calcolare i tempi di percorrenza in relazione alle ore di luce disponibili, come ricorda proprio il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino dopo l’intervento sul Catinaccio: verificare il percorso prima della partenza, portare cartografia aggiornata, vestirsi a strati.

Le stagioni giuste e i mesi da conoscere

Luglio e Agosto restano i mesi con le finestre di stabilità più ampie sulle Alpi, ma anche quelli in cui il rischio di temporali pomeridiani è statisticamente più alto, come confermano gli approfondimenti stagionali sul meteo delle vacanze estive in montagna. Settembre, con le giornate ancora lunghe ma l’aria più stabile, viene spesso indicato da chi frequenta la montagna con continuità come il periodo più affidabile per le quote alte, anche se non mancano giornate di instabilità legate al contrasto fra mare ancora caldo e prime correnti fresche. Chi si muove a Maggio o a inizio Giugno, invece, deve fare i conti con nevai residui e rifugi non ancora tutti operativi: un dettaglio che cambia completamente la pianificazione di un itinerario oltre i 2.500 metri.

Il confronto che nessuno fa, e che invece andrebbe fatto

Camminare fra Piazza di Spagna a Roma, Piazza Duomo a Milano o lungo i canali di Venezia significa muoversi in un ambiente completamente controllato: marciapiedi, negozi, un taxi a portata di mano in caso di imprevisto. Un sentiero oltre i 2.500 metri non ha niente di tutto questo. Non c’è campanello da suonare se il tempo cambia, non c’è un portone dove ripararsi in trenta secondi. Gli incidenti in montagna, secondo un’analisi che ha raccolto i dati degli ultimi anni, sono in aumento anche a causa del crescente afflusso turistico verso quote sempre più elevate, spesso da parte di persone che sottovalutano quanto le condizioni possano cambiare in poche ore.

Un’altra regola, meno citata ma altrettanto utile, riguarda i fulmini: quando il cielo si scurisce, la priorità è allontanarsi da creste, vette e zone aperte, evitando di restare il punto più alto del terreno circostante. È una delle raccomandazioni più costanti fra chi si occupa di sicurezza in quota, tanto in Italia quanto sulle Alpi svizzere e francesi, dove i centri meteo nazionali diffondono ogni estate avvisi dedicati proprio ai temporali pomeridiani che si formano sopra i versanti soleggiati.

Fonti e approfondimenti: World Meteorological Organization · NOAA – National Weather Service, Lightning Safety · MeteoSwiss – How thunderstorms form · MeteoSwiss – Danger levels: thunderstorms · Meteotrentino, servizio meteorologico della Provincia autonoma di Trento