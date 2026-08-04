Sfuriata di temporali su molte regioni tra 6 e 10 Agosto

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Ebbene sì, stanno per tornare i forti temporali su molte regioni e su molte città. Quella in arrivo non è una vera perturbazione organizzata capace di portare piogge diffuse e soprattutto una vera rinfrescata, ma in ogni caso arriveranno acquazzoni, grandinate, tuoni e sbalzi di temperatura nel prosieguo della settimana.

Temporali in arrivo, ma il caldo non mollerà la presa

Ma attenzione: il caldo africano non indietreggerà più di tanto. Le temperature resteranno altissime su tutto il centro-sud e le isole maggiori, tanto da superare agevolmente i 36-37 °C in molte città, soprattutto quelle dell’entroterra, mentre l’umidità sarà fastidiosa e insopportabile su tutti i litorali e i principali centri urbani.

Infiltrazioni fresche in quota e rischio supercelle

Il caldo, in verità, sarà presente anche al Nord, nonostante una generale attenuazione dell’anticiclone africano proprio sul settentrione tra il 6 e il 10 agosto. L’anticiclone perderà colpi in alta quota e questo permetterà l’arrivo di infiltrazioni fresche dall’Atlantico, che produrranno un calo delle temperature di circa 3-4 °C, capaci comunque di generare fortissima instabilità.

L’aria più fresca, infatti, entrerà in contatto con quella estremamente più calda e umida presente sulla Val padana, andando a generare moti turbolenti che poi sfoceranno in temporali insidiosi e anche potenziali supercelle.

Le prime celle temporalesche si svilupperanno nel corso di questo giovedì 6 agosto, soprattutto su Alpi, Prealpi e Val padana orientale, dove non mancheranno le prime insidiose grandinate con chicchi di grosse dimensioni.

Ma di temporali ne arriveranno molti altri nella notte tra giovedì e venerdì su buona parte della Val padana, sempre precisando che si tratta di temporali, ovvero fenomeni isolati seppur potenzialmente estremi.

Tante località potranno ricevere la visita di forti acquazzoni e chicchi di grandine, mentre tante altre resteranno all’asciutto e, tutt’al più, vedranno una lieve flessione delle temperature in un contesto però molto umido. Solo laddove pioverà in maniera più consistente la temperatura potrà scendere di diversi gradi, portando un pizzico di refrigerio momentaneo.

Le regioni più esposte:

Piemonte

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Ancora maltempo a sfondo temporalesco sulle regioni del Nord nella serata di venerdì e poi di nuovo nella notte tra venerdì e sabato. Ma non finisce qui, perché di temporali ne arriveranno tanti altri tra domenica sera e l’inizio della prossima settimana, ovvero lunedì 10 agosto.

Come avete ben compreso, ci saranno varie ondate di temporali che attraverseranno il settentrione, ma le regioni più colpite al momento sembrano essere Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Qualche temporale di passaggio interesserà anche Valle d’Aosta, Liguria e Appennino settentrionale, mentre sul resto d’Italia continuerà a dominare il caldo, con precipitazioni davvero troppo risicate e relegate quasi esclusivamente alle zone montuose.

Fonti

Le previsioni sull’ondata di temporali in arrivo al nord Italia è stata realizzata dopo aver analizzato gli ultimi aggiornamenti dei principali centri meteo, ossia:

GFS (Global Forecast System – NOAA) : https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-climate-models/global-forecast-system-gfs

: https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-climate-models/global-forecast-system-gfs ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts): https://www.ecmwf.int/