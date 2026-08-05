Agosto come quello del 2003? Il caldo infernale senza una via d’uscita

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Siamo nel pieno della quarta ondata di caldo e patiamo sempre più con meteo che non sembra concedere a breve spiragli di un ricambio d’aria. Non mancheranno dei temporali di calore con qualche variazione termica di poco conto principalmente al Nord, ma niente che possa impensierire l’egemonia del dominio anticiclonico subtropicale. I prossimi giorni ed anche tutta la settimana di Ferragosto saranno ancora nel segno di temperature elevate e dell’anticiclone. Ci saranno due piccolissimi brevi strappi con inserimento d’aria più fresca in quota. Il primo impulso instabile lambirà il Nord a ridosso del prossimo weekend e quello successivo tra Domenica 9 e Lunedì 10 agosto.

Questi piccoli disturbi si tradurranno semplicemente in un temporaneo incremento della turbolenza con qualche temporale in più al Nord. Le temperature non subiranno grosse variazioni e proprio l’accumulo dell’aria caldo-umida nei bassi strati, mai rimosso, farà da base all’innesco più facile dei temporali diurni. L’anticiclone torna a potenziarsi da Martedì 11 e nei giorni a seguire, con l’instabilità atmosferica che risulterà più limitata ad episodi temporaleschi sporadici sui rilievi. Nella seconda parte della settimana e per il weekend di Ferragosto le indicazioni confermano la prosecuzione del caldo, a fronte di un nuovo possibile aumento dei temporali di calore ad evoluzione diurna.

In sostanza, da qui sino a Ferragosto e forse oltre non ci sarà alcun break estivo. Il caldo sarà dominatore assoluto in uno scenario a tratti leggermente instabile. I temporali saranno agevolati proprio dal forte calore. Questo caldo così persistente non è da poco. I dati pongono in evidenza che di questo passo si rischia di avvicinare i livelli dell’estate 2003. Stiamo parlando dell’annata di caldo eccezionale record in molte parti d’Europa, che sembrava impossibile da battere. Giugno e Luglio in molte parti d’Italia risultano in linea con il caldo che aveva fatto negli stessi mesi di 23 anni, specie al Nord ma anche in qualche zona del Sud. Non dimentichiamo che in quell’annata del 2003 le anomalie di caldo più eccezionale avevano interessato in modo più spropositato sempre il Settentrione dell’Italia.

Caldo senza respiro sino almeno a Ferragosto ed Estate 2026 fra le più calde della storia

Non possiamo fare a meno di notare come il quadro stia assumendo contorni sempre più eccessivi a livello di persistenza del caldo. Non possiamo al momento sbilanciarci su quella che sarà l’evoluzione della seconda parte del mese, ma solo una rinfrescata molto importante eviterebbe che quest’Estate 2026 possa piazzarsi nel podio delle stagioni estive più calde di sempre. Aldilà dei numeri che decideranno dove si classificherà quest’estate, tutto questo caldo, in aggiunta a quello già avuto, rischia solo di gettare benzina sul fuoco. Il Mar Mediterraneo si sta surriscaldando verso limiti davvero eccessivi e si crea un circolo vizioso sempre più allarmante.

Ci sono tutti gli ingredienti per un caldo pronto a persistere ancora per settimane, con la rottura stagionale che rischia di arrivare molto in avanti, quanto meno di sicuro dopo il Ferragosto. C’era ben poco da immaginare un’Estate diversa, nel senso che le proiezioni dei modelli stagionali indicavano un trend eloquente. La preoccupazione è anche su quello che ci aspetta per la fase finale della stagione con uno sguardo anche all’inizio dell’autunno, che potrà presentare scenari di meteo esplosivo con tutto questo caldo accumulato.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.