Solleone a tutta forza, forse un po’ troppa

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Siamo nel pieno del solleone, quello che sarebbe a tutti gli effetti il periodo più caldo dell’estate, che va da metà luglio a metà agosto. E certamente il solleone non sta deludendo le aspettative, visto che le temperature continuano a salire senza freni in ogni angolo d’Italia, complice l’invadenza dell’alta pressione subtropicale. Forse però la colonnina di mercurio sta andando un po’ troppo oltre le aspettative.

Il solleone entra nel vivo

Il caldo in effetti è davvero intenso, soprattutto al centro e al Nord in queste ore, visto che sono stati raggiunti i 37 o 38 °C su molte città dal Lazio al Piemonte. E pensare che siamo solo all’inizio di questa lunga e intensa ondata di caldo, che pare intenzionata a farci compagnia almeno fino al 7 agosto.

Cosa ci aspetta nei prossimi giorni:

Il solleone continuerà a dominare il tempo su tutta Italia almeno fino al 7 agosto

continuerà a dominare il tempo su tutta Italia almeno fino al Le temperature aumenteranno ulteriormente, con valori prossimi ai 40 °C nelle zone interne

Afa in aumento e disagio bioclimatico

L’inizio del mese sarà caratterizzato da temperature roventi da Nord a Sud, con picchi frequenti di 40 °C nelle zone interne e di 32 o 34 °C sulle città costiere, a cui però sarà legata tantissima umidità che renderà il caldo afoso e fastidioso di giorno e anche di sera.

Situazione abbastanza critica nei prossimi giorni sulla Val padana, dove si prevede un elevatissimo indice di disagio bioclimatico legato al connubio tra alte temperature ed elevata umidità dell’aria. La sensazione di disagio sarà massima durante le ore serali, soprattutto nelle grandi città come Bologna, Milano, Verona, Torino e Venezia, dove la temperatura faticherà a scendere sotto i 28 o 29 °C anche in piena notte.

Le aree più colpite:

Val padana e grandi città del Nord saranno tra le aree con il maggiore disagio bioclimatico

e grandi città del Nord saranno tra le aree con il maggiore disagio bioclimatico Molta afa anche sulle principali città costiere del centro-sud

Notti tropicali su coste e pianure

Situazione analoga anche su tutte le altre principali città costiere del centro-sud, come Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Catania e Reggio Calabria, dove le temperature minime saranno spesso comprese tra i 27 e i 29 °C, mentre le massime raggiungeranno facilmente i 35-36 °C.

Clima leggermente più secco nelle zone interne, però qui le temperature saranno molto più alte, tanto da superare i 40 °C.

Tutto questo, come detto poc’anzi, almeno fino al 7 agosto e, col passare dei giorni, l’umidità tenderà gradualmente e inevitabilmente a salire a causa di un’evaporazione incessante del Mar Mediterraneo. Considerando che non ci saranno ricambi d’aria degni di nota, è chiaro che tutta questa umidità generata dal Mare Nostrum tenderà ad accumularsi sulle città, sui litorali e sulle pianure.

Verso il 10 agosto possibile cambio di scenario

Un possibile cambio di circolazione potrebbe concretizzarsi attorno al 10 agosto, ma sembra poter interessare solo il Nord Italia e ovviamente non senza fenomeni estremi.

Insomma, il caldo africano ora più che mai premerà sull’acceleratore.