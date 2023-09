Il​ fenomeno‍ astronomico della​ Super Luna Blu affascina gli osservatori di stelle in tutto il mondo

Mercoledì sera, ⁣gli appassionati di astronomia di tutto il mondo hanno avuto l’opportunità di assistere a un evento cosmico raro e affascinante. La seconda luna‌ piena del mese, ⁤conosciuta anche come luna blu, ha coinciso con una​ superluna, ovvero il ⁢momento in cui la luna raggiunge il punto più vicino alla Terra durante la ⁢sua fase più piena.

La Super Luna Blu vista da diverse parti del mondo

Questo straordinario fenomeno astronomico ha creato uno scenario mozzafiato che ha dominato la scena​ dalle Piramidi di‍ Giza in Egitto, agli alti grattacieli di ‍Madrid,‌ fino ‍ai tranquilli campi aperti del cuore⁢ dell’America.

Le immagini catturate​ di questo evento sono state davvero affascinanti. Shreenivasan Manievannan, ad esempio, è stato uno dei​ fortunati⁣ a riuscire a ‍filmare la⁤ luna che sorgeva sopra il Golden Gate Bridge in California. “Il cielo nebbioso di San Francisco era lo sfondo perfetto, facendo⁢ apparire la luna di colore rosso a causa del fumo proveniente dagli incendi boschivi​ nel nord della California”, ha dichiarato.

Effetti della Super Luna Blu

L’attrazione ‌gravitazionale ⁢della superluna ha causato maree più​ alte lungo la costa orientale degli Stati ⁣Uniti, che attualmente sta risentendo degli effetti​ dell’uragano ‍Franklin e⁣ della⁣ tempesta tropicale Idalia. Le aree⁤ costiere ⁢dalla Florida al Maine sono state messe in allerta a causa​ di mari agitati e ‌correnti di risacca per diversi giorni. ⁣Si​ consiglia ai visitatori di prestare attenzione a possibili ⁢inondazioni, erosioni ‍e mareggiate.

Se le condizioni‌ meteorologiche⁣ erano avverse mercoledì‌ sera e giovedì⁤ mattina ⁢per vedere la luna,⁢ apparirà ‌quasi piena ​fino a venerdì mattina, ha affermato la NASA.

Definizione e frequenza della Luna Blu

L’agenzia spaziale definisce una‌ luna blu‌ come la seconda luna piena in un ‌singolo mese. L’espressione “una volta ogni luna blu” si​ verifica in media ogni due anni e​ mezzo.

Secondo gli scienziati della NASA, circa ⁤il 25% di tutte le lune ‌piene sono superlune, mentre solo ‍il 3% delle lune piene sono lune blu. L’occorrenza delle super lune blu è irregolare e può variare fino a 20 anni, con una media di 10​ anni.

Prossime Super Lune

Da ora⁢ fino al 2024, ci saranno quattro ⁤superlune ogni anno. La più vicina al secolo avverrà nel dicembre 2052. Inoltre, ci saranno un paio di super lune blu nel gennaio e marzo ‍2037.

Non ⁢è chiaro da dove provenga il termine ​”luna blu”, ma è stato utilizzato per la prima volta in un Almanacco dei Contadini del ‌1937 per ⁣descrivere specifiche lune piene. ‌Le ‌vere lune blu possono verificarsi, ma sono rare e⁣ causate da ⁣eventi atmosferici.