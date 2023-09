Si parla molto del film Oppenheimer che è disponibile in vari Cinema. Ebbene, “Oppenheimer” è un avvincente thriller che delinea la tumultuosa esistenza del fisico teorico americano alla guida del Progetto Manhattan e delle drammatiche conseguenze delle bombe atomiche rilasciate su Hiroshima e Nagasaki, eventi che hanno segnato l’alba di un nuovo capitolo per la storia umana. Il film esplora le profondità della genialità, l’hubris e gli errori, sia a livello individuale che collettivo.

J. Robert Oppenheimer è spesso definito “il padre della bomba atomica” a causa del suo ruolo chiave nel Progetto Manhattan, l’operazione top-secret condotta dagli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale per costruire la prima bomba atomica. Nato a New York nel 1904, Oppenheimer dimostrò precocemente un acuto talento per la fisica, distinguendosi nel campo e diventando un leader naturale tra i suoi colleghi scienziati.

Sotto la sua guida come direttore scientifico, il Progetto Manhattan raggiunse rapidamente i suoi obiettivi, portando alla creazione di “Gadget”, il primo dispositivo nucleare. Questo prototipo fu testato con successo il 16 luglio 1945 nel deserto del New Mexico, in un evento noto come Test Trinity. La potenza e la devastazione causate da questo test furono una chiara dimostrazione delle potenzialità delle armi nucleari. Pochi giorni dopo, al culmine della Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti sganciarono due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, usando i design “Little Boy” e “Fat Man”, risultando nella fine della guerra contro il Giappone.

Tuttavia, le ramificazioni morali e etiche dell’uso di tali armi devastanti non furono perse per Oppenheimer. Dopo la guerra, divenne sempre più critico rispetto all’escalation dell’arsenale nucleare e si trasformò in un sostenitore della non proliferazione e del controllo delle armi nucleari. Questo cambio di prospettiva, unito ad alcune delle sue associazioni passate, lo mise in contrasto con molti nell’establishment della sicurezza nazionale americana.

La figura di Oppenheimer è complessa. Mentre la sua leadership durante il Progetto Manhattan è stata fondamentale per la creazione della bomba atomica, il suo successivo impegno per la pace e il controllo delle armi nucleari ha fatto sì che venisse ricordato anche come un pacifista. La sua eredità resta oggetto di discussione, riflettendo le sfide morali e etiche legate alla scienza e alla tecnologia in un’era nucleare.