Una Tesla parcheggiata vicino ⁢all’oceano e in⁣ fase di rimozione a seguito dell’uragano Idalia nella regione di⁤ Tampa Bay, è⁢ stata distrutta dalle fiamme⁢ giovedì, ha riferito il Dipartimento dei Vigili ⁣del Fuoco ⁣di Pinellas Park, in Florida.

Cause dell’incendio

Sebbene la⁤ causa ufficiale dell’incendio sia sconosciuta, i vigili del⁢ fuoco hanno ‌affermato che il veicolo‍ elettrico era sommerso lungo la costa ⁤nella​ contea di Pinellas, alimentando i sospetti che l’acqua salata potrebbe aver‌ avuto un ruolo determinante.

Incendi di veicoli elettrici in passato

In passato, durante eventi meteorologici in cui l’acqua ha⁤ compromesso le batterie, i veicoli elettrici sono esplosi in‍ fiamme che ​richiedono un intervento estensivo da parte dei ​vigili‍ del fuoco. “Abbiamo spruzzato circa 757 ⁢litri‍ al minuto sulla macchina, e ci sono ⁢voluti circa 45 minuti‍ per spegnere l’incendio”, ha⁣ dichiarato il dipartimento dei vigili del fuoco.

Incidenti simili

Questo evento è simile a una scena ​che si è svolta mercoledì, quando una Tesla ‌ha preso fuoco a nord di Clearwater in una zona allagata. I vigili del fuoco di Palm Harbor ​hanno avvertito: “Se possiedi un veicolo ibrido o elettrico che è​ entrato in ⁢contatto con l’acqua salata⁣ a⁢ causa delle recenti inondazioni nelle ultime 24 ore, è fondamentale ​spostare il veicolo dal tuo garage senza indugio. L’esposizione all’acqua salata può innescare la combustione nelle batterie ⁢al​ litio. Se possibile, trasferisci il tuo veicolo su terreno più alto”.

Il pericolo⁢ dei veicoli elettrici durante le inondazioni

Il ⁢Chief Financial Officer della Florida, Jimmy Patronis, è stato una​ delle voci principali ⁤che ha avvertito dei pericoli che i‌ veicoli elettrici affrontano durante le inondazioni. “Abbiamo visto una serie di‌ incendi associati ai ⁤veicoli⁢ elettrici durante ⁢l’uragano Ian”, ha detto prima dell’uragano Idalia. “Sappiamo che l’acqua salata dell’onda di tempesta può compromettere queste batterie, causando incendi che non ⁢possono essere facilmente soppressi. La cosa migliore ⁢che le squadre‌ di pompieri ‌possono fare è mantenere l’acqua sulla batteria fino ⁣a quando‍ il carburante‌ non si esaurisce”.

La presenza di veicoli elettrici ⁢in​ Florida

Secondo i dati del‍ Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti,⁣ la Florida ha il secondo ‌numero più alto di veicoli⁣ elettrici registrati nel paese. ‌A luglio,⁢ lo Stato del Sole ospitava quasi 168.000 automobili elettriche.

Formazione​ speciale per i‍ vigili del fuoco

A causa ⁢dell’aumento dell’uso,‌ i vigili⁣ del fuoco hanno seguito una formazione speciale per capire meglio ​come spegnere le fiamme ⁢coinvolgenti le batterie al litio. “Se ⁣stai evacuando e lasciando un veicolo elettrico, o altri dispositivi alimentati a litio ‌come scooter o golf cart nel tuo ⁢garage, stai creando⁤ una ‍vera minaccia di ‌incendio per la tua casa, le tue comunità e i ‌soccorritori”, ha detto Patronis. “Prendi ⁤sul serio questa minaccia. ⁣Se c’è anche un piccolo rischio che il tuo veicolo elettrico sia colpito dall’onda di tempesta, spostalo su un ‍terreno ⁣più alto prima che sia troppo tardi”.

Conclusione

La Tesla non ha affrontato specificamente i recenti casi in Florida, ma​ le statistiche pubblicate⁣ sul sito web dell’azienda mostrano che i casi di incendi⁣ di ⁤veicoli Tesla sono ⁣inferiori⁤ alla media nazionale rispetto ad⁢ altre automobili. In sintesi,‍ l’acqua salata può compromettere le batterie dei‍ veicoli elettrici, causando incendi difficili da spegnere. Pertanto, è fondamentale⁤ spostare i⁤ veicoli elettrici su terreni più alti in caso di inondazioni.