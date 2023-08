Il Trentino è stato recentemente colpito da⁢ un’ondata di maltempo che ha causato‌ notevoli smottamenti, in particolare ‌in val ‍Genova. Questo ha avuto un impatto significativo sulla ⁢mobilità nella regione, con ​una ventina di escursionisti che si trovavano nei rifugi Mandron e delle Lobbie costretti a fare ​ritorno a valle con l’aiuto del Soccorso Alpino. Il Parco Adamello Brenta‍ ha annunciato che il servizio di mobilità subirà delle variazioni a causa degli smottamenti.

Chiusura della Statale Gardesana Orientale

La Statale ‍Gardesana Orientale, situata tra Navene e Torbole in Trentino, è stata chiusa a ⁤causa di una frana. Questo è il⁣ risultato‍ dell’ondata di⁢ maltempo che ha colpito⁤ la⁢ regione, causando diversi smottamenti,​ soprattutto nell’area del Garda, in ⁣val⁣ d’Adige, Vallarsa e⁤ Valsugana.

Impatto sulla ‍Mobilità

La chiusura della Statale Gardesana Orientale ha avuto‍ un ⁢impatto⁤ significativo sulla mobilità nella regione. Questo è particolarmente problematico per gli abitanti locali e i turisti che si affidano a questa strada per spostarsi. La situazione è monitorata costantemente e si⁢ stanno facendo sforzi per ​ripristinare la normale mobilità il più presto​ possibile.

Effetti sul Turismo

La ‍chiusura della strada ha avuto anche un impatto sul turismo nella regione. Molti turisti che avevano pianificato di visitare l’area sono stati costretti a ⁣cambiare ⁢i loro piani. Nonostante ciò, le autorità locali stanno lavorando per garantire che l’area rimanga accessibile e sicura per i visitatori.

Intervento della Protezione Civile del‌ Trentino

La‍ Protezione Civile⁣ del Trentino ha ⁣riferito ⁣della​ presenza di ​celle temporalesche sul veronese e ‌vicentino. Queste, spinte da forti flussi meridionali, stanno interessando le zone più ⁣meridionali del Trentino.

Monitoraggio della Situazione

La Protezione Civile del Trentino sta monitorando attentamente ‍la ‌situazione ‌e sta lavorando per mitigare l’impatto del maltempo. Questo include ​l’identificazione e la gestione di eventuali rischi ‍per⁣ la sicurezza ⁢pubblica,⁤ come ulteriori smottamenti.

La​ Protezione Civile del Trentino sta anche pianificando interventi futuri per prevenire ⁣ulteriori danni causati ⁣dal maltempo. Questo include⁢ l’implementazione di misure preventive e la preparazione ‍di piani di ⁣emergenza per affrontare eventuali ​future ondate di maltempo.

Conclusione

In sintesi, il Trentino è ⁤stato colpito da‌ un’ondata di maltempo che ha causato⁤ notevoli⁣ smottamenti, influenzando la mobilità ‍e il turismo nella regione. La Protezione Civile del Trentino sta monitorando attentamente⁢ la situazione e‍ sta lavorando per​ mitigare l’impatto del maltempo e prevenire ulteriori danni.