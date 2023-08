Il 22 Agosto 2023, la squadra di baseball dei Los‌ Angeles Dodgers ha smentito le voci secondo le quali il loro stadio sarebbe stato allagato e circondato da un fossato a seguito delle forti piogge causate dall’uragano ‌Hilary. La notizia ha fatto il giro del web, ma si‌ è rivelata ​essere solo un’illusione ottica creata dalla luce che si rifletteva sull’asfalto bagnato.

La tempesta Hilary⁣ e ⁢le sue conseguenze

Effetti devastanti in California e Nevada

La ⁤tempesta tropicale Hilary ⁤ha‌ causato allagamenti in tutto il sud della California e il ⁤Nevada tra domenica e lunedì. Nonostante Hilary sia diventata post-tropicale, gli effetti catastrofici persistono. Numerose segnalazioni di⁢ strade interrotte, salvataggi ‍dall’acqua di ⁢case e auto allagate e dichiarazioni di ​stato di⁢ emergenza da ⁣parte dei governatori sono state fatte.

Le ripercussioni⁤ sul baseball

A causa delle ‌previsioni⁢ per Hilary, la Major League Baseball ha riprogrammato tre partite di domenica nel sud della California. I Dodgers hanno giocato una doppia partita il sabato, il che ha comportato l’assenza di una partita la domenica. Steve Brener, un portavoce dei Dodgers, ​ha confermato⁤ all’Associated Press che il campo non era allagato. Ha inoltre affermato che se la squadra ​non fosse stata in trasferta, ‍il campo sarebbe probabilmente ​stato agibile lunedì sera.

La situazione a Los Angeles

Un’illusione⁣ ottica diventa virale

Un video girato⁢ da Esteban​ Jimenez domenica ha creato un’illusione ottica, facendo sembrare che lo stadio ​fosse circondato ‌da un fossato. Il filmato, registrato da un elicottero, ha mostrato ⁤la luce che si rifletteva sull’asfalto bagnato, facendo‍ credere a molti utenti dei social media​ che lo stadio⁣ fosse circondato da acque⁢ di⁤ allagamento. Questo ha causato la diffusione virale del video ‌online.

Record di pioggia a Los ⁣Angeles

Los Angeles ha registrato più di 5 centimetri di pioggia ‍durante Hilary, e lunedì‍ è stata ⁢la prima⁢ volta che ⁤si è⁣ registrata⁣ una quantità ⁢misurabile di pioggia il‍ 21 agosto nel ​centro di Los Angeles, con registrazioni ​che risalgono al 1877.

Conclusione

In sintesi, le voci di un​ allagamento ​dello stadio dei Dodgers a seguito dell’uragano Hilary si sono rivelate infondate. Nonostante la tempesta abbia causato gravi danni in California e ⁣Nevada, lo stadio è ⁢rimasto ⁣intatto. La ⁤notizia dell’allagamento si è rivelata essere solo un’illusione⁣ ottica causata dalla luce riflessa sull’asfalto​ bagnato.