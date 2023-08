Nel contesto di un cambiamento climatico sempre più pressante, la città futuristica saudita si rivolge all’esperienza olandese per trasformare il deserto in un’area verde rigogliosa. Questo impegno rappresenta un passo avanti significativo nella lotta per la sicurezza alimentare e offre un modello per altre regioni che affrontano sfide simili. L’obiettivo? Creare un “clima sintetico” per far fiorire il deserto, indipendentemente dal meteo.

Creazione di un’oasi nell’arido deserto Neom, una città completamente nuova in costruzione sulla costa del Mar Rosso, ospiterà un’oasi di orticoltura vasta quanto 15 campi da calcio. Questo progetto ambizioso rappresenta la più grande investitura nella tecnologia alimentare da parte di un paese che ha tradizionalmente fatto affidamento sulle importazioni per soddisfare la sua domanda di cibo.

Il ruolo dell’innovazione olandese La collaborazione con l’orticultore olandese Van Der Hoeven, il cui contratto da 120 milioni di dollari prevede la costruzione di due strutture di test, segna l’inizio di una nuova era. “Stiamo costruendo un clima sintetico dove la coltivazione all’aperto è difficile”, ha affermato Michiel Schoenmaeckers, CEO di Van Der Hoeven.

La collaborazione con l’orticultore olandese Van Der Hoeven, il cui contratto da 120 milioni di dollari prevede la costruzione di due strutture di test, segna l’inizio di una nuova era. “Stiamo costruendo un clima sintetico dove la coltivazione all’aperto è difficile”, ha affermato Michiel Schoenmaeckers, CEO di Van Der Hoeven. Priorità alla sicurezza alimentare Neom non è solo un progetto di infrastruttura; rappresenta la visione del Principe Ereditario Mohammed bin Salman di creare una regione tecnologicamente avanzata. La sicurezza alimentare è al centro delle preoccupazioni, specialmente alla luce delle recenti crisi globali che hanno messo a rischio le catene di approvvigionamento.

Neom non è solo un progetto di infrastruttura; rappresenta la visione del Principe Ereditario Mohammed bin Salman di creare una regione tecnologicamente avanzata. La sicurezza alimentare è al centro delle preoccupazioni, specialmente alla luce delle recenti crisi globali che hanno messo a rischio le catene di approvvigionamento. Collaborazioni internazionali e investimenti futuri Neom sta cercando di avvalersi dell’esperienza dei Paesi Bassi, noti per le loro soluzioni agricole innovative. Oltre a soddisfare le esigenze della città, l’obiettivo è di trasformare queste strutture in un hub alimentare regionale, afferma Juan Carlos Motamayor, CEO di Neom Food.

Neom sta cercando di avvalersi dell’esperienza dei Paesi Bassi, noti per le loro soluzioni agricole innovative. Oltre a soddisfare le esigenze della città, l’obiettivo è di trasformare queste strutture in un hub alimentare regionale, afferma Juan Carlos Motamayor, CEO di Neom Food. Sfide e aspettative future Sebbene la visione di Neom sia rivoluzionaria, realizzare tale visione ha presentato numerose sfide. Ciononostante, l’obiettivo resta quello di produrre oltre 300.000 tonnellate di frutta e verdura nei prossimi 8-10 anni. E con tecnologie come l’intelligenza artificiale e avanzati sistemi di filtraggio dell’acqua, Neom potrebbe effettivamente diventare una realtà.

Concludendo, la scelta di Neom rappresenta gli sforzi dell’Arabia Saudita di diversificare la sua economia, riducendo la dipendenza dal petrolio. Solo il tempo dirà se questa città futuristica diventerà il modello per un nuovo tipo di sviluppo urbano e agricolo, indipendentemente dalle sfide che il meteo potrebbe presentare.