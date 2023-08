Con l’arrivo ⁤di‍ Agosto, ⁤siamo ‌entrati nell’ultimo mese dell’Estate meteorologica ​del 2023. Le⁢ previsioni meteo indicano che potrebbero ⁢esserci sorprese climatiche, soprattutto nella prima metà del mese, con un cambiamento ‌imminente⁣ previsto per il fine settimana.

La seconda metà di Agosto e i ⁢cambiamenti del tempo

La seconda parte di Agosto potrebbe portare ulteriori sorprese meteo, segnali di‍ un possibile declino‌ stagionale. Questi segnali, che abbiamo definito‌ “prematuri”, potrebbero non sembrare tali ⁢se consideriamo la fine dell’Estate il 31 Agosto.

Il⁢ Mese ‍di Agosto negli⁣ anni ’80 e ’90

Forse molti non ricordano come si⁢ presentava il mese di Agosto negli anni ⁣’80‌ e ’90. Dopo Ferragosto, iniziavano a manifestarsi ‌segnali evidenti del​ passaggio stagionale. Questi segnali erano ‍rappresentati da temporali sempre più frequenti, innescati dalle correnti​ atlantiche,⁤ le ​stesse correnti ‍che a Settembre ​aprono la strada a‌ una serie di perturbazioni che ci accompagnano ‍per gran parte dell’autunno.

Le prospettive per⁣ il prossimo Settembre

Ma ora, con il cambiamento della circolazione atmosferica, cosa‍ possiamo aspettarci⁤ dal prossimo mese di‍ Settembre? Secondo le nostre previsioni, le probabilità che l’Autunno si manifesti⁣ con forza sono molto​ alte. Questo significa che ⁤le ⁤prime vere⁣ perturbazioni ⁢atlantiche potrebbero arrivare sul Mediterraneo, creando le condizioni per ondate di maltempo significative.

Le​ fasi anticicloniche e i ⁢picchi termici

Certo, non mancheranno⁢ le fasi anticicloniche con picchi termici‍ importanti. Questi picchi termici, tuttavia, sono motivo di preoccupazione, dato che⁢ abbiamo già un surplus energetico considerevole. Se⁢ dovesse fare ⁣caldo anche nella prima parte dell’autunno,⁢ la situazione ⁢potrebbe⁣ diventare critica. Rammentiamo che in settembre, gli archivi meteo descrivono di ondate di calore eccezionali, persino record per la prima decade del mese. L’ondata di caldo del settembre 1946 fu memorabile, con punte di temperatura superiori ai 45 gradi al Sud Italia, 40,0°C persino nella stazione meteorologica di Roma Ciampino.

I fenomeni violenti

Questi fenomeni potrebbero ⁢essere particolarmente violenti, fenomeni che‌ potrebbero preoccuparci non poco. Questo è un argomento che affronteremo più avanti.

Settembre 2023: un‌ ritorno al passato?

Per concludere, possiamo dire che Settembre di⁤ quest’anno potrebbe seguire le tracce dei ​mesi di ​Settembre precedenti al 2000.

In sintesi, Agosto 2023‍ potrebbe riservare sorprese⁢, con segnali di un possibile declino stagionale. Settembre, invece, potrebbe portare le prime ‌vere perturbazioni atlantiche, con possibili ondate di maltempo significative. Nonostante le⁤ fasi anticicloniche e i picchi termici, dobbiamo essere pronti ⁣a possibili fenomeni violenti.​ Il meteo, infatti, non smette​ mai di sorprenderci.